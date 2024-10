Dalla cosiddetta legge ponte alla legge sulla casa

l'introduzione del piano di lottizzazione convezionato in alternativa al piano particolareggiato di attuazione al fine di dare concreta esecuzione del piano regolatore generale; la previsione dell'obbligo di munirsi preventivamente della licenza edilizia al fine di dar corso a qualsiasi costruzione da effettuarsi in ogni parte del territorio comunale (non solo, come per l'innanzi, nell'ambito del centro abitato); la previsione della facoltà per tutti i cittadini della possibilità di opporsi al rilascio di licenze edilizie contrastanti con prescrizioni di legge e regolamenti La legge ponte contemplava un termine di un anno di moratoria. Ciò venne di fatto a sortire effetti opposti rispetto a quelli che ci si proponeva, affrettando l'azione dell'abusivismo speculativo.

L'incremento dell'attività edificatoria in esito alla crescita economica degli anni '60 ben presto rese evidente l'indispensabilità di adottare una normativa adeguata alle esigenze dei tempi. Da un lato occorreva rendere più celere l'adozione degli strumenti urbanistici, dall'altro assicurare la pratica attuazione delle prescrizioni in essi contenute, tutelando il territorio e le scelte urbanistiche degli enti territoriali.L'approvazione della Leggepoichè avrebbe dovuto servire quasi come un ponte per collegare la vecchia normativa con quella di riforma del sistema urbanistico, era funzionale al superamento delle difficoltà di formazione dei piani particolareggiati. La dimostrazione di completa copertura finanziaria delle opere previste venne sostituita da una semplice relazione di previsione di spesa. Venne inoltre conferita ai comuni la possibilità di creare vincoli di inedificabilità, per 10 anni, nelle zone destinate ad attrezzature. Parallelamente si introdusse la previsione necessaria di standards minimi di servizi e la fissazione di norme di salvaguardia per il territorio non pianificato. In difetto di adozione di un piano urbanistico generale la legge prevedeva limiti tassativi all'attività edilizia.Le procedure di approvazione dei piani urbanistici registrarono una semplificazione, prevedendosi la fissazione di termini perentori e di poteri sostitutivi nei casi di inadempienza degli organi comunali. Tra i punti qualificanti possiamo ricordare:Nel frattempo venne in considerazione la questione dei vincoli di inedificabilità previsti dalla legge urbanistica in relazione alle aree da adibirsi a standards. La Corte Costituzionale, con sentenza 55/68 Si trattava infatti di aree di proprietà privata, che, stante il vincolo, non potevano essere utilizzate dal proprietario. Grave era che l'ente locale, il quale pure avrebbe dovuto acquisirle allo scopo di soddisfare le programmate esigenze di realizzazione dei servizi, a tanto non provvedeva (per lo più per motivi economici, non disponendo delle risorse necessarie per provvedere all'erogazione dell'indennizzo espropriativo).A questa situazione di fatto conseguiva l'indeterminatezza temporale del vincolo, pur in difetto di indennizzo: ciò che per l'appunto la Corte ritenne costituzionalmente illegittimo.Per questi motivi venne emanata lain forza della quale venne previsto cheDecorsi i cinque anni previsti dalla Legge 1187/68 , tuttavia le condizioni erano rimaste identiche.Venne emanata conseguentemente una proroga ulteriore del regime vincolistico, per il tramite della Legge 30 novembre 1973, n. 756 (per questo motivo denominata icasticamente) avente durata biennale.In tale occasione il Governo assunse l'impegno di promuovere l'emanazione di una legge-quadro in base alla quale consentire alle regioni di esprimere la propria potestà normativa in materia. Giunti al termine di scadenza della proroga alla fine del mese di novembre del 1975 senza che fosse stato approntato alcun provvedimento idoneo a risolvere il problema, si poneva il gravissimo rischio di mettere gli enti locali di fronte ad un bivio: indennizzare i proprietari di aree vincolate oppure rendere disponibili le aree già vincolate a fini edificatori.Per questo motivo, con il D.l. 29 novembre 1975, n. 562 , convertito nella Legge 22 dicembre 1975, n. 696 , venne approvato un nuovo provvedimento avente funzione di ulteriore "tampone", contenente una nuova proroga dei vincoli fino al 31 dicembre 1976, senza prevedere alcunchè in tema di indennizzo.Un'ulteriore proroga, fino al 31 gennaio 1977, venne stabilita col D.l. 26 novembre 1976, n. 781 convertito nella Legge 24 gennaio 1977, n. 6 (Legge 28 gennaio 1977, n.10 ),La Corte Costituzionale, con sentenza 5/80 , venne a dichiarare, come vedremo partitamente, l'illegittimità costituzionale del sistema di determinazione degli indennizzi di esproprio previsto dalla Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d.) e dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 , riaffermando la permanenza delle facoltà di edificare nell'ambito del contenuto essenziale del diritto di proprietà.Occorre da ultimo esaminare l'ulteriore legislazione finalizzata a consentire l'edificazione di alloggi pubblici. LaDa un lato l'edificazione di alloggi popolari, ad opera delle imprese e cooperative, venne subordinata allavolta a disciplinare, oltre al pagamento della concessione del diritto di superficie ed alle prescrizioni volte a consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione, i criteri per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi (giungendo a sanzionare con la nullità degli atti di trasferimento la previsione di un prezzo maggiore. Cfr. invece, per un prezzo inferiore, Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 11574 del 30 aprile 2024) e quelli atti a consentire la revisione periodica dei canoni di locazione (cfr. l' art.35 l.cit.). Dall'altro lato si diede la possibilità di addivenire all'E' di tutta evidenza l'importanza di tale prescrizione, venendosi a porre un criterio radicalmente diverso da quello corrispondente al valore venale o a correttivi come la semisomma tra esso ed i fitti coacervati dell'ultimo decennio, anteriormente utilizzati.La legge sulla casa venne seguita dal trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale ad opera delVenne anche trasferita la competenza relativa alla formazione ed all'approvazione del piano paesistico previsto all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, già abrogata dall'art. 166 D. Lgs. 490/99 , successivamente sostituito dal Codice dei beni culturali di cui al D. Lgs. 42/04 . Questa attività viene attualmente spesso subdelegata dalla Regione al Comune (con l'eccezione del caso in cui vi siano vincoli relativi a parchi il cui territorio si estende oltre il Comune interessato).Permane la competenza dello Stato relativamente alla funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività regionali, per la salvaguardia di esigenze di carattere unitario.Il D.P.R. n. 8 del 1972 , infatti, ha riservato agli organi statali l'identificazione delle "linee fondamentali dell'assetto del territorio".Anche ilnorma cardine ai fini della concreta attuazione dell'ordinamento regionale,ha ribadito questo principio con particolare riferimento all'articolazione degli interventi di interesse statale e alla tutela ambientale ed ecologica del territorio, nonché alla difesa del suolo.