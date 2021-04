Imposta sulle plusvalenze realizzate sulla cessione della "prima casa", alienazione infraquinquennale e "forza maggiore". (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 4757 del 23 febbraio 2021)





Deve ritenersi legittimo il diniego del rimborso dell’imposta sostitutiva versata sulla plusvalenza conseguita dalla vendita infraquinquennale di un immobile, non ravvisandosi gli estremi della forza maggiore nell’impossibilità di destinare l’immobile acquistato a residenza personale a causa della permanente occupazione da parte del conduttore nonostante l’inutile esperimento della convalida di licenza per finita locazione e dell’esecuzione del rilascio, laddove la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari non costituisce, comunque, oggetto di un’obbligazione verso il fisco rispetto alla quale la successiva rivendita entro il quinquennio non può considerarsi coartata o indotta da un impedimento imprevedibile ed inevitabile.