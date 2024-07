Fondo in comproprietà e modalità costitutiva della servitù ex art. 1062 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 33751 del 4 dicembre 2023)

Documenti collegati Destinazione del padre di famiglia





La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 cod.civ., trova applicazione non solo nell’ipotesi del singolo proprietario, ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l’estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù.