Agevolazioni "prima casa". Appartamento locato a terzi in forza di contratto superiore a diciotto mesi. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 3095, 1 febbraio 2019)

Chi acquista l’immobile e non ne prende possesso perché l’inquilino non lo libera perde le agevolazioni sulla prima casa. Ciò soprattutto nel caso in cui al rogito non si sia accorto che il contratto di locazione era superiore ai diciotto mesi e dunque non era transitorio.