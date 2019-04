Formulari clausole contrattuali

Prassi collegate

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2018, Ulteriori modifiche al decreto 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative

Quesito n. 81-2014/I, Questioni in tema di casse mutue

Quesito n. 88-2013/I, Cooperativa tra impiegati pubblici di un ente locale avente ad oggetto il microcredito

Con la locuzione "Società di Mutuo Soccorso" si fa riferimento ad entità che originariamente (dalla seconda metà dell'800) vennero costituite sotto la forma di associazioni le cui finalità erano quelle di provvedere a difendere un gruppo di lavoratori dall'incidenza negativa di eventi quali la perdita del lavoro, sinistri, malattie, etc.). Pare chiaro che, in riferimento a tale oggetto, gli scopi fossero quelli tipici dell'assicurazione sociale. E' ben vero, d'altronde, che il declino delle società di mutuo soccorso ebbe luogo proprio in concomitanza con l'espandersi delle garanzie proprie dello Stato sociale.Nell'ordinamento italiano una prima fonte di disciplina del fenomeno si ebbe con l'approvazione della Legge 15 aprile 1886, n. 3818.Successivamente la figura si può ben dire che cadde in sostanziale desuetudine. Va peraltro rilevato come, recentemente, l'art. 23 , II comma, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ha definito le "società di mutuo soccorso" di cui all'art. 1 della Legge 15 aprile 1886, n. 3818, come soggetti da iscriversi nella sezione delle imprese sociali, parallelamente disponendo la futura istituzione di una apposita sezione dell'albo delle società cooperative.