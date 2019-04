Risoluzione per mutuo consenso della cessione effettuata in violazione della prelazione (retratto successorio)

Note

nota1

Bibliografia

Prassi collegate

Un problema di peculiare difficoltà è quello che si pone in relazione alla possibile condotta negoziale dell'estraneo acquirente e del coerede che abbia violato la preferenza legale accordata agli altri dall'art. 732 cod.civ..Il meccanismo del retratto successorio è infatti tale da poter dar luogo all'automatica sostituzione del coerede retraente a detto terzo, senza che a questo effetto possano in alcun modo opporsi le parti che hanno stipulato la cessione onerosaE' possibile in qualche modo per costoro porre nel nulla l'atto di trasferimento, così impedendo l'operatività del retratto?A questo proposito si potrebbe ricorrere ad una(art. 1372 cod.civ. ). Essa sarebbe in grado di eliminare l'atto negoziale al quale si riferisce, ponendolo nel nulla, anche se appare dubbio che possa sortire(terzo essendo il coerede retraente).La semplice dichiarazione del retraente, che esprimesse l'intento di voler esercitare il riscatto, precedentemente effettuata sarebbe sufficiente a determinare l'acquisizione in capo a costui del diritto già oggetto di un atto di cessione la cui portata traslativa è storicamente innegabile. Ecco spiegato il particolare impegno profuso nell'individuazione di un congegno negoziale che sia idoneo ad eliminare per sempre ogni portata dell'alienazione precedentemente stipulata con l'estraneo. A questo fine, si è tentato di far ricorso ad atti negoziali non semplicemente di segno contrario rispetto a quello di vendita con la quale è stata violata la prelazione,. Il tema è di stretta attinenza rispetto a quello dell'efficacia delChe cosa dire dell' atto per il cui tramite il coerede alienante e l'estraneo acquirente riconoscano la totale inefficacia dell'atto di vendita della quota ereditaria a motivo dell'esistenza di una causa di nullità?E' stato deciso al riguardo, seguendo una linea logica assolutamente condivisibile, chee, di conseguenza eliminare anche la forza acquisitiva automatica della dichiarazione di retratto effettuata,(Cass.Civ. Sez.II, 4703/99 ; Cass.Civ. Sez.II, 1442/78 ). Diversamente l'atto non potrebbe sortire se non un'efficacia meramente interna,, senza poter incidere esternamente sui diritti dei terzi, quali il retraente.In tal senso Brunelli-Zappulli, Il libro delle successioni e donazioni, Milano, 1940, p. 457; Durante, voce Prelazione e riscatto. Retratto successorio, in Enc.giur. Treccani, p. 5; Burdese, La divisione ereditaria, Torino, 1980, p. 66. In particolare quest'ultimo A. parla di surrogazione soggettiva del coerede retraente.