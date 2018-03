Fattispecie riconducibili all'accordo negoziale

Note

nota1

Nel novero dell'accertamento negoziale vengono evocate fattispecie eterogenee, quali ladi cui all'art. 1988 cod.civ.,(artt. 2730 e ss. cod.civ. ),(art. 969 cod.civ. ),(art. 713 e ss. cod.civ.), la(art. 1870 cod.civ. ). Discussa è la portata di alcuni negozi atipici quali ad esempiotra due fondi, più in generale diLe prime due figure possiedono una natura giuridica disputata: secondo l'opinione preferibile esse non potrebbero esser qualificabili nei termini di atti aventi natura negoziale, ciò che vale in parte a ridimensionare il problema posto dalle fattispecie in considerazione.All'accertamento negoziale è stato ricondotto il verbale di conciliazione raggiunto nell'ambito del procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n.28 del 2010 ed avente come esito quello della ricognizione tra le parti dell'intervenuta usucapione di un bene immobile. Al riguardo è stato deciso che tale natura giuridica ne precluda la trascrivibilità, tenuto conto del modo di disporre dell'art. 11 del predetto D. Lgs., ai sensi del quale la pubblicità è praticabile quanto l'atto coincida con un negozio conforme ai dettami di cui all'art. 2643 cod.civ. (Tribunale di Roma, del 06 luglio 2011 ).L'esame che segue avrà altresì ad oggetto la portata dei c.d.vale a dire quelle convenzioni con le quali le parti convengonodi attribuire un comune significato a precedenti pattuizioni, nonchè ad una singolare ipotesi di negozio ricognitivo, funzionale all'accertamento della nullità di un precedente contratto stipulato tra le parti in violazione rispetto all'art. 732 cod.civ. .Si veda Silvestri, voce, in Dig.discipl. priv., 1988, 426, Andrioli, voce, in N.sso Dig.It., 1959, 11, Furno, voce, in Enc.dir., VIII, 1961, 898, Montesano,, in Riv.dir.proc, 1951, 66 e Mirabelli,, Napoli, 1955, 357.