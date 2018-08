Responsabilità del venditore-costruttore per rovina e difetti di cose immobili

Note

nota1

Bibliografia

GIANNATTASIO, L'appalto, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIV, t. 2, 1977

MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

Secondo un'opinione che in giurisprudenza conosce una certa fortuna, l'art. 1669 cod. civ. , disposizione che a rigore sarebbe dettata in materia di appalto, potrebbe rinvenire applicazione anche in materia di compravendita immobiliare. La detta norma prevede laCiò purchè la denunzia venga fatta entro un anno dalla scoperta del difetto.La prescrizione varrebbe infatti a disciplinare un'ipotesi di, come tale di ordine pubblico e non strettamente correlata alla stipulazione di un contratto di appaltoE' stato così deciso cheappaltandola cioè ad un soggetto terzo, risponde nei confronti dell'acquirente dei gravi difetti dell'immobile (Cass. Civ., Sez. II, 18891 del 28 luglio 2017; Civ. Sez. II, 3146/98 ; Cass. Civ. Sez. II, 7619/97 ; Cass. Civ. Sez. I, 2098/80 ).Non pacifica è la nozione di "gravi difetti". Tali non sarebbero soltanto quelli in grado di incidere in maniera notevole sugli elementi strutturali dell'opera (come le fondamenta, i pilastri, le travature della copertura), bensì anche elementi secondari ed accessori (quali l'impermeabilizzazione, la pavimentazione, gli impianti: Cass. Civ. Sez. II, 8140/04 ; ancora le infiltrazioni di umidità e i difetti della copertura: Cass. Civ. Sez. II, 7254/06 ; Cass. Civ., Sez. II, 14650/13 ).A parere di alcuni (cfr. Giannattasio, L'appalto, Milano, 1977, p. 226) l'art. 1669 cod. civ. sarebbe applicabile ad ogni specie di compravendita. V'è invece chi reputa la norma suscettibile di interpretazione analogica alla sola vendita di cosa futura, a cagione dell'evidente somiglianza con l'appalto, nel quale viene dedotta un'obbligazione di facere che ha per risultato la costruzione del fabbricato (così Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIII, Milano, 1971, p. 210, per il quale, quando la vendita sia stata conclusa dopo la costruzione dell'edificio sia stato costruito, mancando una autonoma obbligazione contrattuale di costruire, non potrà applicarsi l'art. 1669 cod. civ.). Prevale tuttavia in dottrina (cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., libro IV, Torino, 1991, p. 453) l'idea secondo la quale la disposizione non sarebbe applicabile al di fuori dell'appalto; l'azione prevista da essa avrebbe natura contrattuale, come sarebbe provato dalla previsione della stessa nell'ambito della disciplina approntata dal codice civile relativamente ad un contratto tipico. Nè potrebbe costituire un argomento probante quello afferente alla natura extracontrattuale della responsabilità in parola, ciò che non ne eliminerebbe affatto la specialità.