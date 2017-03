Il notaio pubblico ufficiale (art. 1 l.n.)

Note

Circolare N. 2 /E, Comunicazione annuale dati IVA relativa all’anno d’imposta 2003

L'attribuzione al notaio della qualifica di è effettuata dalla stessa legge notarile all'art. 1 l.n..Ogni tentativo di ricostruire il contenuto delle funzioni demandate al notaio non può prescindere dalla definizione che viene espressamente proposta dall'art. 1 della legge professionale.Tale assunto, però, deve essere integrato non solo dalle altre norme che funzionalmente precisano il contenuto dell'attività del notaio (art. 2 reg. not.; art. 1 R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666; T.U. emanato con D.P.R.445/00 "Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che ha sostituito la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ecc.), ma, come giustamente indicato da alcuni autori, da tutte le norme dell'ordinamento che, in qualche maniera, utilizzano la qualità di pubblico ufficiale del notaioSinteticamente si può affermare che tra i momenti salienti dell'attività istituzionale del notaio devono riconoscersi l'attività di certificazione ai fini della pubblica fede, quello di depositario degli atti pubblici e delle scritture autenticate soggette a pubblicità immobiliare e commerciale , nonchè di interprete del dirittoIl risultato dell'attività di documentazione del notaio generalmente è individuato nella redazione dell'atto pubblico e nell'autentica delle firme apposte alla sua presenza su scritture private.In entrambi i casi, con ampiezza e contenuti diversi , il risultato finale è l'atto pubblico, nel contenuto e con il valore di cui agli artt. 2699 e ss. cod. civ. (Cass. Civ. Sez. II, 571/00 ; Cass. Civ. Sez. II, 9567/99 ).L'attività notarile può anche essere condotta in forma associata. Al di là di quanto prescrive l'art.82 della legge notarile, ai sensi del quale sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto di Corte d'Appello, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali, va rilevato come anche all'ambito dei notai risulti applicabile la normativa in tema di società per l'esercizio di attività regolamentate nel sistema ordinistico ai sensi dell'art.10 della legge 12 novembre 2011 n.183, cui ha fatto seguito, invero in tempi non particolarmente solerti, il D.M. 8 febbraio 2013, n.34 inteso a conferire pratica attuazione alla predetta legge.La qualità di pubblico ufficiale si collega alla definizione posta dall'art. 357 cod. pen., senza che per il notaio si possa in alcuna maniera parlare di incardinamento nell'ambito della pubblica amministrazione. Sotto questo profilo la parallela qualifica di libero professionista spiega il fatto che il compenso per l'operato del notaio sia corrisposto direttamente dal cliente. La speciale connessione con la funzione pubblica spiega tuttavia come la misura di tali onorari non fosse liberamente determinata, rinvenendo precisi limiti nelle tariffe appositamente elaborate da ciascun Consiglio notarile distrettuale. Il rispetto di queste tariffe possedeva una duplice valenza: esso doveva intendersi posto a tutela sia dei fruitori del servizio notarile, sia dei componenti dello stesso ordine professionale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 26961/07 nonchè Cass. Civ., Sez. VI, 4721/12 in relazione alla condotta di illecita concorrenza operata per il tramite della riduzione sistematica degli onorari). Da questo punto di vista è stato in ogni caso rilevato come l'abolizione delle tariffe obbligatorie portata dal D.l. 223/06, art. 2 (c.d. "legge Bersani") convertito con Legge 248/06 non potrebbe, tra l'altro, sortire efficacia se non in relazione a prestazioni eseguite successivamente all'entrata in vigore della novella (Cass. Civ. Sez.III, 9878/08 ).In ogni caso la condotta in parola dovrebbe essere valutata secondo il principioe non in base alla disciplina cronologicamente susseguente, ove più favorevole all'incolpato, non potendosi invocare un principio analogo a quello di cui al III comma dell' art.2 cod.pen. (Cass. Civ. Sez. III, 7274/08 ).Protettì-Di Zenzo,, 1981 p. 2."Il notaio ha qui una funzione eminentemente documentale e certificativa a tutela della pubblica fede, dell'esatta rappresentazione della volontà delle parti, della certezza di tutto quanto è stato detto ed è avvenuto in sua presenza."Girino,Riv. not., 1983.Per quanto attiene alla differenza sostanziale tra atto pubblico e scrittura privata autenticata, cfr. Casu, commento a Cass. Civ. Sez. II, 6018/99 , su Riv. Not., 2/2000, pp. 449 e ss..Va ricordato che la definizione di atto pubblico che il codice civile propone, nell'ambito della "prova documentale", fa riferimento ad un documento, redatto nel rispetto delle prescritte formalità, da parte del notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, con l'obiettivo di far acquisire a tale documento piena fede pubblica. Cfr. Commento a Cass. Civ. Sez. I, 12099/98 , in Riv. Not., 5/2000, p. 1263.