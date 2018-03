Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (DL 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2017, n. 172)





È stato convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2017, n. 172 il DL 16 ottobre 2017, n. 148, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili".