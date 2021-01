Prestazione in luogo di adempimento ( datio in solutum )

Note

Ai sensi dell'art. 1197 cod. civ. non è possibile per il debitore eseguire, con effetti liberatori, una prestazione differente rispetto a quella dovuta, anche quando il valore della prima fosse superiore alla seconda. Una siffatta condotta non varrebbe a concretare l'esatto adempimento. Legittimo dunque sarebbe il rifiuto del creditore di ricevere cose diverse da quelle che il debitore doveva prestare, anche se contraddistinte da un maggior prezzo di mercato o da una migliore qualità.In materia di obbligazioni pecuniarie l'adempimento deve essere effettuato in denaro contante presso il domicilio del creditore;(assegni bancari, i quali addirittura sono stati reputati nulli quando privi della data: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 5039/96 , vaglia postali, finanche assegni circolari: Cass. Civ. Sez. III, 1939/03 (Cass. Civ. Sez. III, 9595/98 ; cfr., pure in tema di assegni circolari, Cass. Civ. Sez. III, 12324/2005 ). Va tuttavia notato come il riferito orientamento debba essere quantomeno rivisitato alla luce del più recente atteggiamento della giurisprudenza, essendo stato deciso che l'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere anche un semplicepuò integrare condotta contraria al dovere di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. Unite 13658/10 ).Ciò premesso, è comunque salva la possibilità che il creditore consenta una differente modalità di effettuazione della prestazione rispetto a quella originariamente programmata.. Si tratta del fenomeno della, anche definita comeIn relazione a questo principio è stato deciso che l'effetto solutorio si produce, anche nell'ipotesi in cui il creditore abbia accettato la corresponsione di un assegno bancario,(Cass. Civ. Sez. II, 15396/00 ).Le modalità con le quali il debitore può offrire (dovendo tuttavia chiarirsi che la mera offerta non sortisce alcuna efficacia estintiva: Cass. Civ. Sez. II, 1327/04 ) alcreditore la diversa prestazione sono varie., non potendo laqualificarsi come fattispecie produttiva di effetti obbligatori riferibili al proponenteEssa infatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di osservare, cagiona anche l'estinzione del credito originario, conseguenza che potrebbe non essere certo essere favorevole per l'oblato (Cass. Civ. Sez. II, 5748/87 ). Si può, in aggiunta, rilevare che la datio in solutum non produce l'insorgenza di una nuova obbligazione in capo al debitore bensì, al contrario, l'estinzione del preesistente vincolo obbligatorio in connessione con la materiale esecuzione della prestazione.La prestazione in luogo di adempimento non deve essere confusa con la , nella quale si produce il mutamento dell'oggetto o del titolo dell'obbligazione. Nel primo caso il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione originaria: non ha luogo alcuna modificazione del contenuto del rapporto obbligatorioIl mero accordo sulla diversa prestazione da eseguire non estingue il diritto di credito, valendo semplicemente a precludere al creditore la legittima pretesa della prestazione originaria ed il correlativo rifiuto della diversa prestazione stabilita che pur gli fosse stata offerta.Ciò evidenzia la peculiarità della struttura della fattispecie in esame, che consta di un. In caso contrario, qualora cioè non facesse seguito entro il termine stabilito la diversa prestazione, permarrebbe in capo al creditore la possibilità di esigere l'adempimento della prestazione originaria.Dal punto di vista funzionale la dazione in pagamento è inoltre contrassegnata dalla c.d., la quale si distingue dallaper il fatto che la prima corrisponde all'interesse di estinguere a titolo oneroso un precedente rapporto, mentre la seconda attua l'interesse di sostituire al precedente rapporto una nuova obbligazione diversa dall'originaria per l'oggetto o il titolo.Alla diversità di funzione delineata corrisponde la diversa modalità diproduzione dell'effetto estintivo. Nella, infatti, il momento estintivo dell'obbligazione originaria corrisponde, come già ripetuto, a quello dell'effettiva esecuzione della nuova prestazione. Nella novazione oggettiva l'effetto estintivo (al quale si accompagna quello costitutivo del nuovo rapporto che sostituisce l'obbligazione originaria) si produce al momento della conclusione dell'accordo. Potrebbe essere proposto un parallelismo, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del rapporto obbligatorio ed unicamente per l'aspetto qui in esame, con l'adempimento del terzo e la: anche la prima figura è connotata dal perfezionamento della fattispecie soltanto all'atto dell'esecuzione dell'adempimento, mentre la seconda è qualificata dall'insorgenza di un mero vincolo obbligatorio.Giova tuttavia precisare che mentre l'adempimento del terzo costituisce una modalità estintiva del debito contrassegnata dal soddisfacimento del diritto del creditore (il quale consegue esattamente quello che doveva conseguire, trattandosi di un vero e proprio adempimento, che può avvenire ad opera del terzo anche contro la volontà del creditore: art. 1180 II comma cod. civ.), lapresuppone invece il consenso del creditore. Questo in quanto costui non riceve quanto originariamente programmato.Netta è la differenza tra la figura in esame e il patto commissorio, in cui il trasferimento del bene è l'esito di un percorso alternativo rispetto al pagamento della somma mutuata, percorso nel quale la volontà del debitore non è più il motore dell'effetto traslativo ( Cass. Civ. Sez. II, 19508/2020 ).Per una descrizione di questa peculiare efficacia cfr. Grassetti,, in N.mo Dig.it., mp. 174.In tal senso Rodotà, voce Dazione in pagamento (dir. civ.), in Enc. dir., pp. 736 e ss., Grasso, in Cod. civ. ann., a cura di Perlingieri, vol. IV, Torino, 1980, pp. 32 e ss..Vi è discordanza in dottrina circa le differenze fra novazione oggettiva e datio in solutum : alcuni Autori ritengono che, mentre la dazione in pagamento estingue il rapporto obbligatorio, senza che consegua la costituzione di un altro rapporto, l'effetto tipico della novazione determini invece l'insorgenza di un nuovo rapporto (Rodotà, voce Dazione in pagamento, op. cit., p. 736; Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. II, Padova, 1990, p. 44). Altri hanno ricercato la distinzione nell'esistenza dell' animus novandi, dall'accertamento del quale dipende l'ammissibilità di un negozio non novativo, bensì modificativo dell'oggetto (Zaccaria, La prestazione in luogo dell'adempimento fra novazione e negozio modificativo del rapporto, Milano, 1987, pp. 137 e ss.). Infine vi è chi reputa che la novazione possieda una singolare efficacia di tipo estintivo-costitutivo, mentre la dazione in pagamento avrebbe soltanto efficacia solutoria, un effetto cioè che implica la modificazione oggettiva dell'obbligazione (Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 555).Così Messineo,, vol. III, Milano, 1959, pp. 528 e 529.Analogamente Bianca,, vol. IV, Milano, 1998, p. 432.In tal senso Breccia,, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, op. cit., p. 555, Cian-Trabucchi,, Padova, 1984, p. 792.