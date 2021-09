L'oggetto della datio in solutum

Note

La prestazione che viene offerta in luogo di quella dedotta originariamente in obbligazione può consistere in denaro, beni mobili o immobili, altri diritti, tra i quali il credito che il debitore vantasse nei confronti di un terzo.La dinamica concreta dellaprocede dunque in relazione alla natura di quanto ne costituisce l'oggetto. Se essa consistesse nel trasferimento della proprietà di un immobile dovrà essere effettuata in forza di scrittura privata autenticata o atto pubblico successivamente trascritto (artt. 1350 2643 cod. civ.).Trattandosi dell'offerta di un diritto di credito con funzione solutoria, l'art. 1198 cod. civ. prevede una peculiare disciplina che tiene conto delle particolarità del meccanismo reale dellaconiugandolo con gli effetti delle due modalità di cessione del credito ().. La regola vale anche quando la cessione intervenga mediante girata di un titolo di credito (Cass. Civ. Sez. II, 9827/92 ).Ciò significa che la mera cessione del credito intercorsa tra debitore e creditore nell'ambito dellaviene effettuata(cfr. per le conseguenze in tema di imposte dirette: Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 19746 del 12 luglio 2021). Soltanto quando il debitore ceduto effettuerà il pagamento nelle mani del creditore si potrà infatti dire che la funzione solutoria dellasi sia realizzata . In pratica il credito originario destinato ad estinguersi con la datio deve considerarsi come inesigibile per tutto il tempo utile ad escutere fruttuosamente il debitore ceduto. Soltanto nell'ipotesi di insolvenza di costui il creditore potrà rivolgersi al suo debitore, vale a dire al cedente (Cass. Civ. Sez.III, 6558/05 ). In ogni caso sarà il creditore cessionario che intenda agire nei confronti del debitore cedente a dover dare la prova dell'insolvenza del debitore ceduto escusso infruttuosamente nonché del difetto di una propria negligente condotta nell'intrapresa di azioni contro costui (Cass. Civ., Sez.III, 3469/07 ).. In tal caso l'efficacia estintiva della prestazione in luogo di adempimento interverrà solo all'atto della cessione, non già nel momento del pagamento da parte del debitore ceduto . Anche in questa ipotesi, pur verificandosi immediatamente l'estinzione dell'obbligazione, si avrà(appunto perché le parti intendono così perseguire una causa) e non novazione oggettiva, la quale avrebbe luogo qualora le parti facessero corrispondere all'estinzione dell'obbligazione originaria la costituzione di uncredito fra le partiSe la prestazione eseguita in luogo di adempimento consiste nel trasferimento della proprietà di una cosa, il debitore è tenuto allaQuesto vale a confermare il fatto che lanon produce novazione, permanendo intatte le caratteristiche dell'obbligazione. Tuttavia il creditore ha, in questo caso, la possibilità di pretendere la prestazione originaria unitamente al risarcimento dei danni (II comma art. 1197 cod. civ. ); la permanenza dell'originaria obbligazione non giunge comunque al punto di riguardare anche le garanzie di terzi che la assistessero. L'ultimo comma dell'art. 1197 cod. civ. dispone infatti che esse non rivivono. A questo proposito la costruzione teorica più soddisfacente è nel senso di ritenere che, in virtù del trasferimento del diritto sul bene, si è determinata l'estinzione dell'obbligazione originaria . La possibilità per il creditore di esigere la antica prestazione implica che si abbia . L'alternativa consisterebbe nel considerare non estinta l'obbligazione originaria, la quale dunque potrebbe essere riportata in auge in esito alla scelta del debitore. Un tale meccanismo implicherebbe l'efficacia novativa della vendita, efficacia disponibile da parte del creditore a seconda delle vicende contrattuali.Sostengono la natura reale dellaGrassetti,, in N.sso Dig.it., vol. V, p. 174; Nicolò,, in Raccolta di scritti, vol. II, Milano, 1980, p. 1224; Léoty, in Rev. trim. droit. civil. 1976, p. 35. Contra Buccisano,, Milano, 1967, p. 148, il quale parla di contratto consensuale, che si perfeziona indipendentemente dallaIn tal senso Zaccaria,, Milano, 1987, pp. 235 e ss.Barbero,, Torino, 1993, p. 607.E' di questo parere Messineo,, vol. III, Milano, 1959, p. 528 e 529.Questa soluzione non trovava riscontro nel codice del 1865; contro la sua ammissibilità l'Allara,, Palermo, 1927, p. 243, faceva riferimento alla mancanza di una disposizione di legge. Questo principio non si rinviene neppure nel BGB tedesco, il quale si limita a sancire che il debitore è tenuto alla garanzia come un venditore.Bianca,, vol. IV, Milano, 1998, p. 443.Conforme Cian-Trabucchi,Padova, 1984, p. 793.