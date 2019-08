Negozi di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione

Note

Bibliografia

La distinzione trapossiede varia rilevanza.Anzitutto essa vale a fondare diverse regole attinenti alla legittimazione ad agire del soggetto che li pone in essere. Ai sensi degli artt. 394 424 cod.civ. i soggetti(minori emancipati e inabilitati) possono compiere da soli soltanto gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. Per tutti gli altri atti la volontà di questi soggetti deve essere integrata dall'assenso del curatore, risultando altresì indispensabile l'autorizzazione dell'organo tutorio (art. 394 cod.civ.). Fa eccezione il caso del minore emancipato autorizzato all'esercizio dell'impresa (art. 397 cod.civ.).Per quanto attiene ai soggetti(minori di età, interdetti) la distinzione in esame attiene, di volta in volta, al libero compimento dell'atto da parte del legale rappresentante dell'incapace, in alternativa alla necessità di richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Autorità Giudiziaria (cfr. III comma art. 320 cod.civ.), ovvero all'individuazione della competenza di quest'ultima (cfr. artt. 374 375 cod.civ.).La distinzione è invece probabilmente destinata a perdere rilevanza in conseguenza dell'entrata in vigore dell' artt.404 e ss. cod.civ.). Infatti di volta in volta, in base alle disposizioni del giudice (il cui provvedimento di nomina deve contenere le prescrizioni del caso) l'attività giuridica imputabile al beneficiario verrà effettuata liberamente da costui oppure con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, oppure ancora da quest'ultimo quale rappresentante legale del primo. Ciò che conta è il tramonto della distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, sostituita da un più pragmatico (ma anche potenzialmente più evanescente) riferimento a categorie di atti o a singoli atti.In tema dil'art. 180 cod.civ. propone la distinzione in esame relativamente alla disgiuntività o congiuntività dell'espressione della volontà ai fini del compimento dell'atto.La differenza si palesa anche utile per quanto riguarda i poteri demandati all', pur dovendosi rilevare che i concetti di ordinaria o straordinaria amministrazione ricavabili a proposito degli atti degli incapaci non siano fruibili nell'ambito societario, nel quale assume importanza la riconducibilità dell'atto all'oggetto sociale (Cass. Civ. Sez. I, 2430/94 ; Cass. Civ., Sez. I, 5152/2010 Si pensi infine all'ed all'introduzione delle innovazioni ed agli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui agli artt. 1108 1120 cod.civ.Svolte queste premesse occorre approfondire la nozione di ordinaria e di straordinaria amministrazione, ricercandone l'aspetto distintivo. Si pongono a questo proposito all'attenzione dell'interprete due distinte opinioni. Secondo la tesi tradizionale, la differenza andrebbe colta nella natura intrinseca dell'attoE' comunque evidente che, modulato sull'incidenza funzionale dell'atto sul patrimonio,. In concreto potrebbe darsi che un atto, pur astrattamente qualificabile come eccedente l'ordinaria amministrazione, per la tenuità economica di esso, si palesi piuttosto di ordinaria amministrazione. Proprio mettendo a fuoco la rilevanza economica dell'atto, è stato osservato come (oltre alla cennata funzione conservativa del patrimonio), l'atto di ordinaria amministrazione debba essere contrassegnato da un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto (ma anche in relazione al valore totale del patrimonio de quo) nonché comportare un margine di rischio modesto (Cass. Civ., Sez. III, 8461 del 27 marzo 2019).Alcune esempi varranno a chiarire la portata di quanto espresso.La donazione, ad esempio, deve considerarsi atto di straordinaria amministrazione perché modifica la consistenza del patrimonio del donante senza alcun corrispettivo, depauperandoloLa vendita, pur essendo l'alienazione di cespiti aventi valore di capitale controbilanciata dalla corresponsione di un prezzo, deve, in linea di massima, essere analogamente considerata. Per il tramite di essa viene infatti modificata la consistenza del patrimonio, con il rischio di una lesione dell'integrità di esso. La stessa cosa non potrebbe dirsi tuttavia per la vendita dei frutti, inidonea a sortire i medesimi effetti decrementativi del capitale.Per quanto riguarda la transazione possono essere compiute riflessioni del tutto simili (Cass. Civ. Sez. III, 4562/97 ).Sicuramente atti di amministrazione ordinaria sono la riscossione di crediti, il pagamento di debiti, l'atto di nomina di un arbitro, in quanto esecutivo di un accordo (il compromesso o la clausola compromissoria) già perfezionato (Tribunale di Ravenna, 05 novembre 1993 Talvolta è la legge stessa a qualificare espressamente un atto come appartenente all'ordinaria o alla straordinaria amministrazione.Si pensi all'abrogato (per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40 ) III comma dell'art. 807 cod.proc.civ. : esso prescriveva che al compromesso si applicassero le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione .Conformi anche Auciello, Badiali, Iodice, Mazzeo, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2000, p.109.Ferrara, voce Amministrazione (atti di), in Nuovo Dig.it., Torino, 1937, p.393 e Azzariti-Martinez, Diritto civile italiano, vol.III, Padova, 1943, p.989.Così, in particolare, Mirabelli, I cd. atti di amministrazione, in Scritti giuridici in onore di Scialoja, vol.III, Bologna, 1953, p.351.In questo senso Stella Richter, Sgroi, Delle persone e della famiglia, in Comm.cod.civ., Torino, 1967, p.412.Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.200.Dell'Oro, Emancipazione, affidamento e affiliazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, p.43.