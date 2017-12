Divisione negoziale: definizione e natura giuridica

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

nota7

nota8

nota9

nota10

nota11

nota12

Bibliografia

AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro II del Codice Civile, Padova, 1982

BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999

BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980

CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982

CARNELUTTI, Note sull'accertamento negoziale, Riv.dir.proc.civ., I, 1940

CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XII, 1961

FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000

GAZZARA, voce Divisione (dir. priv.), Enc.dir.

GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

GIANNATASIO, Delle successioni, Torino, Comm. cod. civ., 1968

MORELLO M.R, In tema di natura giuridica della divisione ereditaria e di regime giuridico dei debiti e pesi ereditari d'imposta, Giust. civ., !, 1985

NATOLI, Della tutela dei diritti: trascrizione, prove, Torino, Comm. cod. civ., 1971

NICOLO', La trascrizione, Milano, I, 1973

SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Prassi collegate

Quesito n. 408-2015/C, Divisione e usufrutto successivo

Quesito n. 1218-2014/C, Divisione e beni conferiti in fondo patrimoniale

Quesito n. 51-2015/T, Tassazione di una divisione di unità immobiliari costruite su un’area acquistata per quote con atti diversi

I trasferimenti immobiliari a titolo oneroso e la soppressione delle relative agevolazioni dal 1° gennaio 2014

Quesito n. 157-2011/T, Tassazione di atto di divisione di quota di Srl

Quesito n. 56-2010/C, Divisione ereditaria e menzioni urbanistiche

Quesito n. 83-2009/T, Chiarimenti in ordine ai profili sostanziali e tributati delle cd. masse plurime

Sulla necessità della forma notarile per le delibere di scioglimento anticipato di s.r.l. e per la divisione fra coeredi della quota di srl

Quesito n. 744-2008/C, Giudizio divisorio e atto stragiudiziale

Quesito n. 1-2008/T, In tema di masse plurime

Quesito n. 151-2006/T, Divisione, applicabilità del principio delle masse plurime

Quesito n. 284-2006/C, Costruzione di edificio su fondi appartenenti a proprietari diversi e divisione

Il codice civile non definisce in modo espresso il negozio divisionale. Gli interpreti lo qualificano come il contratto con il quale si perviene allo scioglimento di una comunione per il tramite dell'assegnazione, ai condividenti, di una porzione di valore corrispondente alla quota di diritto a ciascuno spettante (Cass. Civ. Sez. II, 3838/78 ). . A riprova di ciò si può far riferimento sia al II comma dell'art. 735 cod.civ. , il quale dispone che la divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla, sia alla costante opinione della dottrina e della giurisprudenza, che considerano la partecipazione di tutti i condividenti come presupposto indefettibile, la cui mancanza genera nullità dell'atto (Cass. Civ. Sez. II, 194/75 ), nonchè, da ultimo, al modo di disporre dell'art. 784 cod.proc.civ. che, in tema di divisione giudiziale configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario (art. 784 cod.proc.civ.: cfr. Cass. Civ. Sez.II, 15086/05 ).(cfr. artt. 1420 1466 cod.civ.)La divisione contrattuale è inoltre unilsinallagma si rinviene nella interdipendenza e nella reciproca proporzione fra le porzioni attribuiteIl nodo concettuale di maggiore rilevanza consiste nell'apprezzamento delladell'atto divisionale. Secondo la tesi tradizionale esso avrebbe. In buona sostanza è come se, per effetto della divisione, ciascun condividente potesse esser considerato titolare esclusivo dei beni al medesimo assegnati in pienaproprietà fin dall'origine. Indubbiamente il fondamento di questa costruzione rinviene nel movente fiscale la ragione pratica antica e moderna: concepire la divisione come atto in forza del quale non viene trasferito alcunchè, limitandosi le parti ad accertare quale fosse la porzione sulla quale in via esclusiva insistesse fin dall'inizio il proprio diritto, consentiva e consente di non applicare la tassazione afferente agli atti di alienazione traslativaLa costruzione della divisione come atto dichiarativo rinviene un esplicito accoglimento nel codice civile vigente, dal momento che, ai sensi dell'art. 757 cod.civ. "ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari" . Si pensi inoltre che l'ipoteca iscritta sui beni indivisi, ai sensi dell'art. 2825 cod.civ. produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che verranno futuramente assegnati nella divisione. In applicazione della tesi in discorso, qualora uno dei condividenti compisse un atto di disposizione della cosa comune, questo inciderebbe immediatamente sulla porzione al medesimo assegnata in seguito (cfr. Tribunale di Brindisi, 6 agosto 2014 ). Questo principio deve tuttavia essere conciliato con la protezione del creditore, il quale proprio per questo motivo, ha diritto di intervenire alla divisione ed eventualmente esprimere la propria opposizione (art. 1113 cod.civ.).Secondo una teorica più recente (teoria costitutiva) . Questa opinione fa leva sull'innegabile esistenza storica in fatto ed in diritto di una situazione di comunione, di contitolarità del diritto in capo a più soggetti. La retroattività che, come abbiamo visto, viene esplicitamente disposta dalla legge, avrebbe lo scopo eminente di assicurare, soprattutto in riferimento alla situazione di comunione incidentale ereditaria, la continuità della titolarità del diritto dalall'erede, in forza dell'eliminazione della situazione intermedia temporanea di contitolarità.Per di più, il modo di disporre dell'art. 757 cod.civ. , ai sensi del quale il condividente "è reputato solo ed immediato successore" nel diritto in seguito assegnatogli, evidenzierebbe la finzione insita nel fenomeno, in realtà fondato sulla retroattività alla quale non potrebbe sovrapporsi la dichiaratività e la natura di mero accertamentoA queste osservazioni si può da un lato ribattere che, in effetti, il problema dibase è costituito proprio dall'apprezzamento della natura dichiarativa piuttosto che costitutiva dell'accertamento negoziale (ciò che costituisce a propria volta un ulteriore nodo problematico), dall'altro che la stessa distinzione tra finzione e realtà normativa risulta piuttosto labile. Il diritto conosce ipotesi in cui alla realtà storica fattuale si sovrappone il meccanismo della realtà giuridica, con le proprie regole e la propria autonoma funzionalità. Si pensi alla dinamica della retroattività reale della condizione, che in un certo senso può essere avvicinata alla retroattività, altrettanto assoluta o reale, dunque valevole per i terzi, propria del meccanismo divisionale.V'è infine un ulteriore argomento che si trae dalla considerazione della natura della trascrizione dell'atto divisionale di cui all'art. 2646 cod.civ.: non si tratta di una formalità in relazione alla quale poter riferire l'efficacia primaria della trascrizione, quale criterio risolutore di conflitti traCiò costituisce conferma della tesi tradizionale della dichiaratività: poichè infatti l'atto divisionale non fa altro se non assegnare, con effetto retroattivo,un bene che deve essere già considerato come appartenente al condividente,ne segue che la trascrizione non possa sortire gli effetti primari. Essa è intesa unicamente a consentire ai terzi di comprendere più agevolmente, garantendo l'evidenza della continuità dei passaggi soggettivi, le vicende afferenti i beni per l'innanzi comuni.Cfr. Bianca,, vol. VI, Milano, 1999, p.479.Gazzara, voce Divisione, in Enc. dir., p.422 e Gazzoni,, Napoli, 1996, p.500.Cfr. Capozzi,, Milano, 1982, p.706.Cfr. Maiorca, voce, in Enc. giur. Treccani, p.13.Così Capozzi, op.cit., p.706.Conformi Forchielli,, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.11 e Burdese,, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.121,Giannatasio,, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, p.6. I vantaggi dei condividenti sono tra loro interdipendenti, in quanto ciascuno di essi, rinunziando a far valere la propria contitolarità sui beni assegnati agli altri, ottiene il riconoscimento di situazioni di titolarità esclusiva.Carnelutti,, in Riv. dir. proc. civ., 1940, vol.I, p.20 e Azzariti,Padova, 1982, p.417. Contra Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu- Messineo, Milano, 1961, p.414, il quale rileva che, nonostante la natura dichiarativa, la divisione non può essere considerata un negozio di accertamento, in quanto essa non ha la funzione di accertare l'oggetto del diritto, ma quella di surrogare beni determinati alla quota, con la conseguente modifica del diritto di comproprietà in proprietà esclusiva.Messineo, Manuale diritto civile. e commerciale, vol. III, Milano, 1952, p.388 afferma che la funzione della divisione, meramente dichiarativa, è limitata all'accertamento di una situazione preesistente. Altri (Gazzara, op.cit., p.423)reputano invece che attraverso la divisione "non si realizza l'accertamento di un rapporto giuridico o di beni che ne costituiscono l'oggetto, nè la sostituzione di un diritto ad altro di diversa natura, ma soltanto la determinazione dei beni costituenti concretamente la quota di ciascun condividente".Analogamente Morelli M.R.,, in Giust. civ., vol.I, 1985, p.1703 e Barbero,, Torino, 1993, p.1205.Santoro Passarelli,, in Riv. dir. civ., 1942, pp.193 e ss.; Forchielli, op.cit., p.22; Burdese, in Tratt.dir.civ., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.121.Forchielli, op.cit., p.24.Sul fatto che la trascrizione della divisione abbia solo la funzione di rispettare il principio della continuità delle trascrizioni e non l'efficacia di cui all'art. 2644 cod.civ. si registra parere quasi unanime in dottrina: cfr. per tutti Natoli,, in Comm. cod. civ., Torino, 1971, p.123 e Nicolò,, I, Milano, 1973, p.65.