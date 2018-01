Note

Bibliografia

Prassi collegate

Anche se apparentemente il codice civile prevede due distinti corpi di norme dettate, il primo, in tema di divisione ereditaria (artt. 713 736 cod.civ.), il secondo, in materia di divisione delle cose comuni (artt. 1111 1116 cod.civ.), occorre sottolineare come la divisione che trae origine dalla comune volontà dei partecipi sia un fenomeno unitario(comunione incidentale ereditaria)Dal punto di vista della tecnica normativa giova ancora una volta rilevare che la disciplina più analitica e specifica del fenomeno divisorio è contenuta, nonostante l'ipotesi generale sia quella della divisione delle cose comuni di cui al terzo libro del codice civile, proprio nel secondo libro, in tema cioè di divisione "ereditaria". A quest'ultima si applicano in ogni caso le regole del terzo, alla prima invece l'applicazione delle norme dettate dagli artt. 713 e ss. cod.civ. è subordinata ad una valutazione in chiave di compatibilità ai sensi dell'art. 1116 cod.civ.Rientra nel concetto di divisione ereditaria anche il c.d. "stralcio divisionale" o, vale a dire l'atto mediante il quale uno o più tra i condividenti viene apporzionato in via esclusiva con parte dei beni ricadenti nel compendio ereditario (ma il concetto potrebbe valere per qualsiasi atto di divisione, indipendentemente dalla provenienza dei beni, salva l'applicazione del principio delle c.d. "masse plurime" dal punto di vista tributario), mentre i beni residui vengono mantenuti in comunione tra gli altri contitolari. Talvolta ad analogo risultato si perviene anche in forza di atti permutativi (dovendosi tuttavia rilevare le criticità sollevate da Cass. Civ., Sez. VI-II, 17021 del 10 luglio 2017).V. De Cesare, Gaeta, La comunione e la divisione ereditaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.8.In tal senso, tra gli altri, Busnelli, voce "Comunione ereditaria", in Enc. dir., p.278.Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, pp.691 e ss..