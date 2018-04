Divieto di sublocazione (alloggi edilizia economico-popolare)

Note

Ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977 n.513 Si è voluto escludere qualsiasi intento speculativo dell'assegnatario, proibendo anche la sublocazione dell'immobile da parte di costui.Alla violazione del divieto seguenonché(Cass. Civ. Sez. III, 5746/99 ). Il citato art. 26 , conformemente alla specie di invalidità della quale risulta affetto il subcontratto, espressamente prescrive che detta nullità possa esser fatta valere da chiunque abbia interesse, essendo rilevabiledal giudice.Ne segue che, nella causa avente ad oggetto il rilascio dell'immobile da parte del subconduttore promossa dall'assegnatario allo scopo di adibire l'immobile a propria abitazione, è possibile accogliere la domanda in considerazione della nullità stessa del contratto di sublocazione (Cass. Civ. Sez. III, 9813/97 ) mentre, al contrario, tale nullità non può essere opposta dal subconduttore al conduttore che gli ha sublocato l'alloggio per carenza di interesse del primo (Cass. Civ. Sez. III, 11280/93 ).E' stato tuttavia rilevato che, a buon diritto, il subconduttore fa invece valere la decadenza dell'assegnatario, allo scopo di resistere all'azione di costui volta ad ottenere il rilascio dell'immobile (Cass. Civ. Sez. Unite, 4913/93 ).Si ha nullità del contratto anche nel caso in cui l'ente concedente revochi l'autorizzazione al conduttore per la conclusione di un contratto di sublocazione con un terzo: cfr. Cass.Civ. Sez.III, 1263/81