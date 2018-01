Divieto di subaffitto di fondi rustici

Note

Bibliografia

CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988

FANILE, Commento agli artt.16-21 l.3/5/1982 n.203, Napoli, La riforma dei contratti agrari, 1982

Ai sensi dell'art. 21 della legge 3 maggio 1982 n. 203 vale a dire gli accordi in forza dei quali il conduttore (o meglio l'affittuario, data lanatura produttiva del fondo) concede ad un soggetto ulteriore il godimentodel fondo agricolo.Il legislatore vuole evitare speculazioni nocive in un ambito contraddistinto da una normativa vincolistica quanto alla durata del contratto, all'entità dei canoni ed alle altre caratteristiche del rapporto (si pensi ala favore dell'affittuario).La sanzione prevista dal II° comma dell'art. 21 per la violazione del divieto è(testualmente prevista) del contratto di subaffitto o di subconcessione, cui segue. Si tratta di due azioni e di due rimedi collegati, tuttavia distinti (Cass. Civ. Sez. Unite, 11218/97 ).Per quanto attiene all'azione intesa a far dichiarare la nullità, quest'ultima situazione patologica si atteggia assai peculiarmente.sia pure a far tempo dal momento in cui il locatore è venuto a conoscenza del subcontratto. Come è evidente, queste caratteristiche stridono rispetto a quelle dellae dellache valgono a connotare in generale l'azione intesa a far dichiarare la nullità. Ha dunque luogo una conversioneautomatica del subcontratto in cessione del contratto con il subingressodel subcontraente nella stessa posizione del proprio avente causa (identica anche dal punto di vista della qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di soggetto privo di tale qualità: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 10023/98 ) con correlativa espunzione del contraente intermedio . Queste regole si applicano anche nel caso in cui il subaffitto abbia riguardato soltanto una parte del fondo affittato (Cass. Civ. Sez. III, 12957/99 ).Per questo motivo parte della dottrina (Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.402) preferisce configurare questa specie di invalidità in chiave di annullabilità, conformemente ai principi generali ed al carattere di relatività e prescrittibilità dell'azione prevista.Rileva il particolare rimedio del subingresso automatico ex lege Fanile, Commento agli artt.16-21 l.3-5-1982, n.203, in La riforma dei contratti agrari, a cura di Graziani, Recchi e Francario, Napoli, 1982, p.190.