Abuso di potere nelle deliberazioni di organi collegiali

Note

nota1

nota2

Bibliografia

FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987

GAMBINO, Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni (abuso di potere nel procedimento assembleare), Milano, 1987

GRIPPO, L'assemblea nelle società per azioni, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1985

JAEGER, DENOZZA, Appunti di diritto commerciale: impresa e società, Milano, 1997

SALVI, Abuso del diritto, Roma, Enc.giur.Treccani, 1988

Prassi collegate

Quesito di Impresa n. 187-2012/I, Raggruppamento azionario

Conflitto di interessi e invalidità delle deliberazioni assembleari e consiliari

La configurabilità di una condotta abusiva da parte di un socio nell'ambito delle deliberazioni assembleari è strettamente correlata alla. E' possibile sostenere che un socio debba essere tenuto a votare conformemente all'interesse della società, oppure in modo da non ledere le posizioni degli altri soci?La giurisprudenza talvolta ha dato al quesito una risposta positiva, connettendo alla condotta abusiva la conseguenza dell'annullabilità della deliberazione assunta (Cass. Civ. Sez. I, 11017/94 ). La via per attribuire rilevanza alle condotte abusive è quella della(artt. 1175 1375 cod. civ.), seppure dettati in tema di attuazione del vincolo obbligatorio e di contratto in genere,Il tema è proponibile anche per gli organi collegiali diversi da quello assembleare (consiglio di amministrazione, eventuali comitati esecutivi). Esiste tuttavia una differenza fondamentale tra essi.In questo senso il comportamento abusivo dell'amministratore potrebbe essere posto a confronto con la figura dell'abuso di poteri nella rappresentanza diretta.Il problema è particolarmente spinoso (Tribunale di Milano, 22 marzo 1990 ): gli artt. 2377 2379 cod. civ. prevedono infatti una serie di cause di annullabilità o di nullità delle deliberazioni assembleari nel cui ambito una parte della giurisprudenza ha ritenuto di poter inquadrare la figura in esame. Il tema appare ancor più delicato in esito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, stante l'ancor più specifica articolazione delle cause di invalidità delle deliberazioni assembleari, intesa a sottrarre terreno all'interpretazione giurisprudenziale, con particolare riferimento all'elaborazione della categoria dell'inesistenza. Occorre inoltre notare che l'abuso di potere inteso come l'utilizzo della propria posizione di socio per conseguire interessi divergenti da quelli della società introdurrebbe margini di incertezza notevoli . Le fattispecie concrete passate al vaglio dei giudici spesso si riverberano sulle posizioni giuridiche del singolo socio o della società, traducendosi in lesioni delle stesse (Cass. Civ. Sez. I, 4923/95 ). Il tema è connesso con quello attinente la consistenza delle posizioni giuridiche predette, essendosi rilevato che le stesse, sarebbero assimilabili non tanto al diritto soggettivo quanto al mero. Di solito inoltre il problema si pone in riferimento alla condotta della maggioranza che "imponga" una decisione che contrasta con gli interessi di uno o più soci. Più recentemente è stata affermata la configurabilità dell'esercizio abusivo di un diritto della minoranza: il tema è quello del diritto potestativoart. 2374 cod.civ. di domandare il differimento dell'adunanza assembleare previa dichiarazione di non essere sufficientemente informati su quanto all'ordine del giorno (Cass. Civ., Sez. I, 29792/2017 ).Si veda Ferrara jr., Gli imprenditori e le società, Milano, 1980, p. 453, secondo il quale non è corretto parlare di abuso o sviamento di potere. Il diritto di voto è infatti concepito come conferito non tanto nell'interesse sociale, quanto nell'interesse del socio. Sarebbe possibile invece configurare un esercizio malizioso del voto, non consentito in quanto contrario al principio della buona fede.Jaeger-Denozza, Appunti di diritto commerciale, Milano, 1997, pp. 352 e ss., puntualizza come sia differente parlare di conflitto di interessi fra il socio e la società (come contemplato dall'art. 2373 cod. civ. , norma tuttavia reputata non estensibile agli amministratori di società a responsabilità limitata: cfr. Tribunale di Verona, 9 marzo 2007 ) e di conflitto fra soci. Solo in quest'ultima ipotesi si può parlare di eccesso di potere ( rectius: di sviamento di potere) ogniqualvolta il potere venga esercitato in forma legittima, tuttavia per uno scopo diverso da quello per il quale è conferito. Il nodo non consiste nella tutela di un generale interesse sociale: il singolo socio può tendere infatti liberamente a soddisfare un interesse personale. Ciò che piuttosto occorre evitare è un abuso di potere da parte della maggioranza, ipotesi che si realizza quando questa persegua un interesse extrasociale al solo fine di danneggiare la minoranza. Indagare in generale se sia stato leso l'interesse sociale può comportare da parte dell'autorità giudiziaria il rischio di un sindacato di merito sulle scelte relative alla gestione societaria. Si confrontino, tra gli altri, Gambino, Il principio di correttezza nell'ordinamento delle società per azioni (abuso di potere nel procedimento assembleare), Milano, 1987; Grippo, L'assemblea nella società per azioni, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1985, p. 418; Salvi, Abuso del diritto, in Enc. giur. Treccani, p. 4.