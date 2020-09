Essenzialità della completezza della data ai fini dell'olografia. Effetti dell'annullamento del testamento (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 9364 del 21 maggio 2020)





In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.La pronuncia di annullamento del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile "ex lege", come se il testamento non fosse esistito. Prima che sia pronunziato l'annullamento è comunque valido l'atto di disposizione compiuto dall'erede legittimo conformemente all'atto di ultima volontà successivamente dichiarato invalido.