Domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 e fallimento del promittente alienante in corso di causa. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 25049 del 16 settembre 2021)





Nell'ipotesi in cui il fallimento del promittente venditore sopravvenga nel corso di un giudizio inteso al trasferimento dell'immobile ex art. 2932 cod.civ. e promosso dal promittente compratore che abbia preventivamente trascritto la relativa domanda giudiziale l'eventuale dichiarazione del curatore di sciogliere il preliminare non è idonea in alcun modo a incidere sull'esito della detta lite.