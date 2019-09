Contratto preliminare. Quando il diritto di recesso si intreccia con quello "inadempienti non est adimplendum". (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13241 del 16 maggio 2019)

Documenti collegati Caparra confirmatoria





Il contraente che vuole esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. non deve essere a sua volta inadempiente; l'indagine circa il suo inadempimento deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità e, dunque, occorre verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte.