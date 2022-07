Area adibita a cava estrattiva. Determinazione della rendita catastale. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 1026 del 14 gennaio 2022)

Documenti collegati Vendita di terreni ed allegazione del certificato di destinazione urbanistica





In tema di determinazione della rendita catastale di area adibita a cava estrattiva suscettibile di edificazione secondo lo strumento urbanistico vigente, non assume rilevanza l'originaria qualificazione agricola del bene, desumibile dalle risultanze dell'iscrizione in catasto, dovendosi avere riguardo alla potenzialità edificatoria del bene, sicché la base imponibile va determinata sulla base del valore venale.