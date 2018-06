Usucapione (diritto di servitù)

Note

L'usucapione determina l'acquisto del diritto a titolo originario in funzione del possesso esercitato per il tempo previsto dalla legge.Poichè il possesso è il presupposto dell'usucapione, considerato altresì che le servitù sono tutte suscettibili di possesso (comprese quelle negative: cfr.Cass. Civ., Sez. II, 2229/79 ),E' configurabile anche l'usucapione abbreviata decennale ( art.1159 cod.civ.). Occorrerà al riguardo la sussistenza di un titolo idoneo a determinare la costituzione del diritto, ancorchè proveniente da soggetto sprovvisto della titolarità del diritto sul fondo servente (circostanza che non ricorre quando nella vendita sia stata semplicemente citato il trasferimento della servitù, senza che vi prenda parte il proprietario, neppure apparente, del fondo servente. cfr. Cass. Civ., Sez.II, 12898/03 ).In realtà così non è: l'art. 1061 cod.civ. , come meglio si dirà in relazione all'aspetto specifico. E' anche possibile che una servitù apparente cessi di divenire tale: si pensi alla servitù di scolo che venga esercitata lungo un canale il quale successivamente venga interrato per la parte posta sul fondo servente. E' stato deciso al riguardo che il decorso del tempo trascorso durante il periodo di apparenza della servitù si interrompa nel momento in cui la situazione di apparenza termini ( Cass. Civ., Sez. II, 1616/2014 ).Da questa esclusione deriva implicitamente anche quella delle servitùche, come si può verificare in tema di trattazione specifica di tale aspetto, sono tutte non apparentiChe cosa dire delle servitùIl criterio è quello già enunciato dall'art. 1061 cod.civ. , imperniato sull'apparenza o meno della servitù.Sarà dunque ammessa l'insorgenza per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della servitù discontinua apparente , al contrario, detti modi di acquisizione del diritto non saranno prospettabili per la servitù non apparente.In relazione alle specie di servitù usucapibili è inoltre possibile che l'acquisto del diritto intervenga in conseguenza dell'da parte dell'acquirente del fondo, il quale unisca il proprio possesso a quello del dante causa. Al riguardo occorre tuttavia che il titolo di provenienza enunci specificamente il diritto parziario sull'altrui fondo (Cass. Civ. Sez.II, 18750/05 ).Giova infine osservare come sia acquisibile per usucapione anche la, la cui caratteristica è quella di essere stabilita per l'utilità non già di un fondo determinato, bensì di una collettività indeterminata di cittadini. Così si è deciso nel senso che l'usucapione di una servitù pubblica di passaggio possa venire dichiarata sussistendo una pluralità di condizioni tra le quali (oltre naturalmente al decorso del tempo) l'utilizzo generalizzato del passaggio e l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il pubblico interesse (Cass.Civ. Sez. II, 10772/03 ; Cass. Civ., Sez. II, 28632/2017 ).Così p.es. Branca, Servitù prediali, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1987, p.316; Biondi, Possesso di servitù non apparenti, in Giur. it., I, 1964, pp.507 e ss..V. Comporti, Le servitù prediali, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.188.Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.694; Alvino, Requisiti della servitù apparente e acquisto per usucapione con particolare riguardo alla servitù di passaggio, in Giust. civ., I, 1973, p.968. Si rammenti che, sotto il vigore del previgente art. 630 cod.civ. del 1865, nè le servitù continue non apparenti, nè quelle discontinue, apparenti o meno, erano suscettibili di acquisto per usucapione e nemmeno per destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8725/2015 per un'applicazione attuale di siffatti principi).