Peculiarità del procedimento nella divisione ereditaria

Note

nota1

nota2

Bibliografia

AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982

BUSNELLI, Comunione ereditaria, Milano, Enc.dir., VIII, 1961

CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982

DE CESARE-GAETA, La comunione e la divisione ereditaria, le ipotesi divisionali, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno , vol. II, 1994

La disciplina dettata dalla legge in tema di divisione ereditaria per la sua completezza sembrerebbe costituire un paradigma generale . Tuttavia alcune sue regole sono ad essa specifiche, risultando inapplicabili al procedimento divisionale in generale.Si pensi alla sospensione testamentaria della divisione (art. 713 cod.civ. ), alle ipotesi di impedimento alla divisione (art. 715 cod.civ. , pur dovendosi osservare che la regola è applicabile al caso della donazione al nascituroart. 784 cod.civ. ), alla suddivisione fra stirpi (art. 731 cod.civ. ), alla disciplina afferente alla divisione operata dal testatore (artt. 733 735 cod.civ.), al pagamento dei debiti ereditari (artt. 752 756 cod.civ.).Particolare attenzione meritano i soggetti che prendono parte alla divisione ereditaria e, nell'ambito dei principi peculiari del procedimento divisionale di natura eminentemente ereditaria, l'istituto della collazione e della imputazio­ne dei debiti (artt. 724 751 cod. civ. ), nonchè l'alienazione dei beni per far fronte al pagamento dei debiti ereditari (art. 719 cod.civ. ), di cui tratteremo specificamente. Merita infine che si metta a fuoco lo specifico problema della necessità o meno della preventiva autorizzazione giudiziale allo scopo di procedere alla divisione tra coeredi accettanti con beneficio di inventario.In dottrina viene sottolineata la necessità di non lasciarsi influenzare dal fatto che la maggior parte della normativa sia dettata in tema di divisione ereditaria. Al contrario, occorre tener presente come la vera e propria disciplina generale sia quella relativa alla divisione ordinaria. Si confrontino, tra gli altri, Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.691;De Cesare-Gaeta, La comunione e la divisione ereditaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.8.Cfr.Busnelli, voce Comunione ereditaria, in Enc. dir., pp.281 e ss.; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, pp.616 e ss..