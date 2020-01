Negozio di fondazione e atto di dotazione

Note

Prassi collegate

Si distingue il negozio di fondazione dall'atto di dotazioneè diretto alla costituzione dell'ente. Quelloè inteso a fornirgli i mezzi patrimoniali necessari.In particolare, si ritiene che il fondatore fornisca la dotazione patrimoniale sulla base di un atto giuridico distinto ed accessorio rispetto all'atto di fondazione . Non manca in dottrina, peraltro, chi ritiene che l'atto di dotazione, anche se contenuto in un documento separato, faccia parte integrante del negozio di fondazione in quanto il primo, non avendo in sè una propria causa, la rinverrebbe esclusivamente nel secondo .La giurisprudenza prevalente, invece, considera i due atti, pur correlati, comunque autonomi, almeno quanto a natura giuridica (Cass. Civ. Sez. II, 1806/97 ; cfr. tuttavia Cass. Civ. Sez. II, 24813/08 nel senso dell'inscindibilità dei due momenti quando l'ente, non ancora esistente in fatto, sia costituito per testamento).La fattispecie potrebbe essere risolta facendosi riferimento alla tematica degliil che rafforzerebbe l'opinione secondo la quale la natura di atto post mortem della disposizione testamentaria è intesa a dar vita alla fondazione.A prescindere dalla soluzione di quest'ultimo problema, l'opinione preferibile è quella di escludere che l'atto di fondazione possa inquadrarsi nelle tradizionali figure di liberalità tra vivi o a causa di morte(art. 2901 cod.civ.)Includendo in sè un atto di disposizione patrimoniale ed essendo finalizzato all'utilizzazione del patrimonio stesso, si ritiene comunemente che al negozio di fondazione si applichi, in virtù dell'art. 1324 cod.civ., la disciplina generale dei contratti (ad es. in materia di interpretazione) e si possano apporre condizioni sospensive.In tema di invalidità del negozio di fondazione si discute circa gli effetti dell'eventuale caducazione retroattiva dell'atto nei confronti dei terzi. V'è chi ha preteso di fare applicazione di norme che in vario modo limitano la portata dell'invalidità, quali ad esempio l'art. 2332 cod.civ. dettato in tema di società di capitali. Ciò al fine di tutelare la posizione dei soggetti che avessero avuto rapporti con l'ente. Sembra tuttavia ardito prospettare l'applicazione analogica di norme eccezionali che traggono origine dalla natura costitutiva della pubblicità in materia societaria. Un argomento a favore di questa prospettazione potrebbe tuttavia trarsi dall'analoga valenza che possiede l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche in esito all'entrata in vigore del sistema di cui al Dpr 361/00 Anche in tema di fondazione i terzi sono tutelati dal modo di disporre dell'art. 25 cod.civ., secondo il quale l'annullamento della deliberazione dell'organo amministrativo non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. La dinamica è del tutto analoga a quella dell'art. 23 cod.civ. previsto per le deliberazioni annullabili dell'assemblea dell'associazione.Così Rescigno, vocein Enc. dir., pp. 790 e ss. e Bianca,, vol. I, Milano, 1990, p.300.Gazzoni,Napoli, 1996, p.155.Sono di questa opinione Galgano,, Padova, 1994, p.839 e Romanelli,Napoli, 1935, p.91.E' l'opinione di De Giorgi,, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.256, mentre la dottrina meno recente distingueva e configurava l'atto di donazione come istituzione di erede o legato quando è contenuto nel testamento (Nicolò,, in Riv. dir. civ., I, 1941, p.386 e Cicu,, Milano, 1969, p.172) e come negozio unilaterale di destinazione dei beni (Ferrara,, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1956, p.243) o come vero e proprio contratto di donazione (Gangi,, Milano, 1952, p.240) quando la fondazione fosse costituita per atto fra vivi.Rescigno, op.cit., p.801 e Galgano,, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1969, p.168.Bianca, op.cit., p.301.Quella che nel tempo precedente al detto intervento normativo poteva essere considerata un'ipotesi di pubblicità dichiarativa (cfr. Galgano,, Padova, 1990, p.187) possiede indubbia natura costitutiva, stante il letterale tenore dell' art.1 del D.P.R. 361/00.