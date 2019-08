Negotium mixtum cum donatione

Note

Quando nell'ambito di un negozio oneroso una delle prestazioni è connotata da un valore di gran lunga inferiore a quello della controprestazione o dell'attribuzione traslativa e questa dinamica corrisponde all'intento delle parti (Cass.Civ. Sez. II, 1266/86 ) si parla diL'esempio che viene normalmente citato è quello della compravendita, nella quale cioè il prezzo è rappresentato da una somma irrisoria o comunque enormemente inferiore al valore del bene (Cass.Civ. Sez. III, 7969/91 ). Può anche verificarsi il fenomeno inverso, per quanto sia meno frequente, anche per motivi fiscali: cioè che la vendita intervenga per un corrispettivo abnormemente elevato. In questo caso è l'acquirente che intende arricchire il venditore.Si pensi ancora al negozio divisionale in cui uno dei condividenti risulti assegnatario di un bene di valore enormemente maggiore rispetto alla quota di diritto senza che si faccia luogo a conguaglio (dovendo comunque tale sproporzione risultare chiara, in difetto di che non può dirsi sussistente l'ipotesi in esame: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 7681 del 19 marzo 2019), ad un appalto stipulato per un corrispettivo simbolico etc. etc..Si discute se nelsia ravvisabile una ovvero un , nel quale cioè convivano onerosità e gratuità in varia misura, come cause riconducibili a tipi negoziali diversi . Si veda, in questo senso, anche Cass. Civ., Sez. II, 14799/2014 che da un lato parla di causa onerosa semplicemente quale schematismo apparente, in effetti mettendo a fuoco la natura liberale della stessa. Si tratterebbe di donazione indiretta, come tale non assoggettata al formalismo peculiare della stessa.Seguendo questa tesi alcune delle norme che disciplinano l'atto non saranno quelle della donazione, bensì quelle proprie del tipo negoziale adoperato . Si pensi alle regole formali (Cass. Civ,, Sez.II, 23215/10 ; Cass.Civ.Sez. II, 642/00 ; Cass.Civ. Sez. II, 6723/82 ; Cass. Civ. Sez. II, 13337/06 ; Cass. Civ. Sez. II, 23297/09 ), alla disciplina della rappresentanza (Cass.Civ. Sez. II, 12181/92 ), anche se non viene meno la riducibilità nel caso di lesione della quota di riserva di legittimari lesi o preteriti (Cass.Civ. Sez. II, 6416/88 ), né la possibilità che operi la revocazione (Cass.Civ. Sez. II, 11499/92 ) ovvero che si dia successivamente ingresso al meccanismo della collazione ( art.737 cod.civ.) o della imputazioneai sensi dell'art. 564 cod.civ..Non mancano i fautori della seconda teorica (nettamente recessiva in giurisprudenza), la quale reca con sé. A questo proposito giova rammentare che, a tal fine, sono stati elaborati i criteri dell'assorbimento in alternativa a quello della combinazione. In accoglimento della tesi dell'assorbimento o della prevalenza è stato deciso che ricorre donazione remuneratoria (soggetta al formalismo proprio della donazione) quando si accerti la più forte incidenza dell'rispetto all'intenzione di adempiere, sia pure rispetto ad un dovere morale o sociale (Cass.Civ. Sez. I, 5265/99 ).Come ritiene parte della dottrina: Ascarelli,, in, Milano, 1952, p.79 ; Biondi,, in Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, Vol. XV, Torino, 1961, p.909; Balbi,, in Tratt. dir. civ. diretto da Grosso-Santoro Passarelli, vol. IX, Milano, 1964, p.110; Capozzi,, vol. II, Milano, 1982, p.887; Casulli,, Roma, 1950, p.55.Tesi sostenuta da numerosi Autori tra cui Santoro Passarelli,, Napoli, 2002, p.226, il quale ritiene ammissibile il concorso di una causa gratuita con una onerosa; Cataudella,, Milano, 1970, p.108; Perchinunno,, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.187; Messineo,, Milano, 1972, p.49.Non manca chi configura la fattispecie come fattispecie negoziali collegate: Dejana,, in Dir.prat.comm., 1938, p.213.Così Rubino,, in Tratt.dir. civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol. XVI, Milano, 1971, p.270.