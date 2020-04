L'azione di arricchimento senza causa

L'arricchimento

Il depauperamento

Un nesso di causalità

L'assenza di una giusta causa in relazione al fenomeno;

La mancanza di altra azione a tutela del depauperato (sussidiarietà).

In generale la legge non può permettere che una persona riceva un vantaggio, consistente in un'attribuzione patrimoniale, correlato ad un danno arrecato ad altri (), in difetto di una causa che valga a giustificare lo spostamento di ricchezzaPer questo motivo l'art. 2041 cod. civ. prevede un rimedio generalissimo, applicabile ad una serie non determinata di casi. Esso consiste nel porre a carico di colui che si sia arricchito patrimonialmentea danno di un'altra persona, l'obbligazione di rivalere quest'ultima nei limiti dell'incremento patrimoniale da lui conseguito.Requisiti della fattispecie possono essere considerati i seguenti:di un soggetto;di un altro soggetto;tra arricchimento di cui al punto A) e il depauperamento di cui al punto B) ;Quanto al requisito di cui al punto a), l'arricchimento può consistere sia in un incremento patrimoniale conseguente ad un'attribuzione traslativa, sia in un risparmio di spesa , come nell'ipotesi in cui il soggetto arricchito abbia fruito di servizi prestati senza corrispettivo o abbia altrimenti evitato una diminuzione patrimoniale.A quale momento riferire la valutazione dell'arricchimento?E' dubbio , in particolare, se l'elemento cronologico vada incardinato in relazione al tempo del fatto che ha determinato la locupletazione , ovvero a quello della domanda giudiziale . Si potrebbe ipotizzare, in analogia rispetto all'art. 2038 cod. civ. (dettato in tema di ripetizione dell'indebito e precisamente quando la prestazione indebita consiste in una cosa determinata), che vada effettuata la restituzione della cosa determinata ovvero la corresponsione del(cioè al giorno della domanda) della medesimaPer quanto attiene al depauperamento, se questo è di ammontare inferiore all'arricchimento, questa minor misura costituisce comunque il limite della pretesa del soggetto impoverito .Cosa dire dell'ipotesi in cui, a cagione della condotta negligente dell'impoverito, l'entità dell'impoverimento abbia subito un incremento rispetto a quanto sarebbe stato possibile usando un comportamento diligente? In una siffatta ipotesi è stato deciso affermando l'obbligo dell'arricchito di corrispondere integralmente l'indennizzo, senza che potesse farsi applicazione della regola di cui all' art.1227 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. III, 11454/03 ). Rimane da chiedersi se analoga conclusione sia sostenibile, per tornare al punto che precede, quando la misura dell'arricchimento sia inferiore a quella del depauperamento: nel caso sembrerebbe invero equo che la condotta negligente dell'impoverito non facesse carico all'arricchito se non nei limiti di quanto possa profittargli.Sub c), in tema di nesso causale (Cass. Civ. Sez. II, 5236/83 ; Cass. Civ. Sez. I, 3368/79 ), si può rilevare che l'arricchimento deriva solitamente da una condotta dell'arricchito oppure da una condotta del depauperato. Vi sono casi in cui esso è invece la conseguenza di un evento naturale, indipendente dalla condotta dei soggetti coinvolti nel fenomeno (si pensi all'ipotesi dell'avulsione di cui all'art. 944 cod. civ.).Va comunque posto in luce che il nesso causale tra arricchimento di un soggetto e diminuzione patrimoniale di un altro, può dirsi sussistente (Cass. Civ. Sez. III, 2087/78 ;Cass. Civ. Sez. III, 2603/75 ). Si è ad esempio deciso, nel caso di un soggetto danneggiato che aveva conseguito un doppio risarcimento del danno subito (da parte dell'INAIL e da parte dell'ente assicurativo), che la compagnia di assicurazione non potesse giovarsi del rimedio in esame, in base alla considerazione che tale situazione pregiudizievole era dovuta alla negligenza del danneggiante e dell'istituto di assicurazione nel corso dell'attività difensiva (Cass. Civ. Sez. III, 4473/85 ).Il problema principale riguarda il caso in cui(Cass. Civ. Sez. II, 8751/93 ). Esempio concreto è quello di cui all'ipotesi disciplinata dal I e dal II comma dell'art. 2038 cod. civ. . Da questa norma si desume che chi ha ricevuto a titolo gratuito un bene da un soggetto che, a propria volta, doveva restituirlo avendolo indebitamente ricevuto quale pagamento, possa essere tenuto a rivalere, nei limiti dell'arricchimento, colui che ha effettuato il pagamento non dovuto . In tale caso il depauperato si può rivolgere direttamente al terzo che ha avuto causa dal soggetto intermedioSub d) occorre dar conto del problema dellache si risolve nell'accertare la mancanza di una giustificazione idonea a supportare l'arricchimento, in difetto della quale evidentemente esso deve essere rimosso (Cass. Civ. Sez. I, 5540/78 ). E' il caso di osservare come specialmente delicato si ponga l'apprezzamento di tale aspetto nell'ipotesi di attribuzioni astrattamente configurabili quali adempimento di obbligazione naturale (Cass. Civ., Sez.III, 11330/09 ).Rimane da commentare il requisito di cui al punto e) che precede, consistente nellaIl punto verrà valutato separatamente.Ulteriore profilo di valutazione merita la domanda di ingiustificato arricchimento relativamente al divieto didi cui al previgente codice di procedura civile, essendosi rilevato che la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento assume la valenza di domanda nuova rispetto a quella, precedentemente introdotta in giudizio, di adempimento del contratto, risultando pertanto assoggettata alla preclusione di cui all'art. 184 c.p.c. (vecchio testo) (Cass. Civ. Sez. Unite, 4712/96 ).Particolare importanza assume infine la questione della proponibilità dell'azione di arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione. E' stato affermato infatti che l'azione è esperibile solo a condizione che vi sia stato un . Si pensi alla deliberazione di un ente pubblico con la quale viene previsto un compenso per un'attività svolta da un soggetto (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 8643/03 che ha riconosciuto l'esattezza del ragionamento del giudice di merito che aveva ravvisato in essa il detto riconoscimento e non già un atto ricognitivo del debito).Il riconoscimento può avvenire anche in maniera implicita, desumibile cioè dal fatto che l'ente abbia concretamente utilizzato l'opera ovvero la prestazione, giovandosene (Cass. Civ. Sez. Unite, 1025/96 ; Cass. Civ. Sez. I, 6332/96 ). È stato tuttavia messo a fuoco come la P.A. possa sempre dimostrare di non aver né voluto né essere stata consapevole dell’arricchimento, da considerarsi pertanto “imposto” (cfr. Cass. S.U. 26 maggio 2015 n. 10798). In ogni caso dalla quantificazione dell'indennità dovrebbe essere espunta la componente del lucro cessante (Cass. Civ., Sez. Unite, 23385 11 settembre 2008).La valenza morale di questo principio è sottolineata dal Ripert,, Paris, 1949, p. 260.Trimarchi,, Milano, 1962, p. 145, ritiene che questa ipotesi debba essere valutata con molta cautela e, ove non si trattasse di estinzione di un obbligo, dovrebbe ragguagliarsi all'importanza dei bisogni insoddisfatti.Mori-Checcucci,, Firenze, 1943, p. 203.Il Breccia,, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, pp. 837 e ss., reputa che vi sia una vera e propria lacuna sul punto.Barbiera,, Napoli, 1964, pp. 301-304.Trabucchi,, in Enc. dir., vol. III, 1958, pp. 72 e ss.Conforme Di Paola-Pardolesi,, in Enc. Giur.Treccani, vol. II, 1988, p. 8; Barbero,, Torino, 1993, p. 848.Bianca,, vol. III, Milano, 2000, p. 816.In tal senso Trimarchi,, op. cit., p. 79., Trabucchi,, op. cit., p. 72. L'A. ammette la rilevanza della causalità indiretta "purchè tra i due fenomeni sussista la relazione di necessità storica".Bianca,, op. cit., p. 817. L'A. ritiene che in questo modo la tutela di chi subisce un ingiustificato impoverimento prevale sul terzo che ne profitta gratuitamente.Breccia,, op. cit., pp. 841 e ss., il quale sostiene che il terzo può essere chiamato a rispondere solo in caso di preventiva e infruttuosa esecuzione di colui che si è arricchito in via indiretta.Conforme Trimarchi,, op. cit., p. 38.La giurisprudenza è concorde nel ritenere elemento fondamentale il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione dell'utilità della prestazione eseguita : v. p.es. Cass. Civ. Sez. II, 2111/91 Parte della dottrina ha contestato questo orientamento, rilevando che la necessità del riconoscimento non ha riscontro nella legge: Santi Romano,, Milano, 1906, p. 605, Bodda,, in N.sso Dig.it., vol. I, t. 2,1958, p. 1009.