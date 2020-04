Fondo patrimoniale: regime pubblicitario

: cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 21658/09 ; Cass. Civ., Sez. III, 933/12 ; Cass. Civ., Sez. III, 20995/12 ; Cass. Civ., Sez. III, 5889/2016 ). Non è sufficiente, in altri termini, la mera trascrizione dell'atto presso l'Ufficio del territorio competente. Giova poi osservare che, ai fini processuali, allo scopo di dar conto dell'esistenza e dell'opponibilità del fondo, risulta necessario esibire in giudizio la copia dell'atto munita degli estremi dell'annotazione nel registro dello stato civile (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 23955/2017 ). Giova da ultimo osservare come la mancata esecuzione della annotazione dell’atto nulla abbia a che fare con la revocabilità dello stesso, ben praticabile nonostante esso non sia comunque opponibile ai creditori, quali terzi (Cass. Civ., Sez. III, 6450/2019 ).