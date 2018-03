MODIFICA ALL' ARTICOLO 39-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504



1. All'articolo 39-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di quarantacinque giorni sia per i procedimenti di cui al comma 1 che per i provvedimenti di cui al comma 2».

(Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)