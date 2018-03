DISPOSIZIONI PER FACILITARE L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI TESORERIA



1. Al comma 9 dell'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere».

(Articolo inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172)