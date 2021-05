Assicurazione sulla vita a favore del terzo

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

Bibliografia

BUTTARO, Assicurazione sulla vita, Enc.dir., III, 1958

CASTELLANO, Le assicurazioni private, Torino, Giur.sist.civ.e comm., Bigiavi, 1981

DE GIORGI, I patti sulle successioni future, Napoli, 1976

DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, II, 1954

MAJELLO, L’interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi, Napoli, 1962

SALANDRA, Assicurazione, Bologna-Roma, Comm.cod.civ.Scialoja-Branca, 1966

Prassi collegate

L'art. 1920 cod.civ. prevede la validità della stipulazione del, per effetto della qualeai vantaggi dell'assicurazione.La struttura della fattispecie corrisponde a quella deldi cui all'art. 1411 cod.civ. . Come tale, essa può ben essere qualificata in chiave di donazione indiretta (Cass. Civ., Sez.III, 3263/2016 ).Il II comma dell'art. 1920 cod.civ. prevede che(il quale sovente prevede un mero rinvio alla legge o al testamento, vale a dire agli eredi legittimi o testamentari: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4484/96 . In tale eventualità va fatto rinvioai soggetti ed alle quote previste dalla legge o dal testamento, con l'esclusione di una ripartizione in quote eguali: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 19210/2015 , precisandosi che l'attribuzione testamentaria della somma assicurata a favore di una determinata persona equivale alla designazione . L'efficacia della designazione è espressamente fatta salva anche quando il beneficiario venga determinato solo genericamente.Giova osservare che, nonostante il collegamento tra la morte dell'assicurato ed il beneficio per il terzo, costui non acquista il diritto, bensì Tribunale di Perugia, 746 del 17 aprile 2015 ), in virtù cioè della stipulazione a suo favore operata in vita dall'assicurato: ne segue l'irrilevanza dell'eventuale accettazione o rinunzia all'eredità effettuata dal beneficiato stesso (Cass. Civ. Sez. I 4484/96 . Ancora ne deriva che l'indennità corrisposta al beneficiario non possa essere considerata alla stregua di donazione indiretta in favore di costui, tale qualificazione piuttosto attagliandosi ai premi versati dall'assicurato durante la di lui vita (Cass. Civ. sez.II, 6531/06 ).Particolarmente delicato è, evidentemente, l'apprezzamento della funzione dell'evento della morte. Infatti essa costituisce la condizione per l'insorgenza del diritto in favore del terzo e, contemporaneamente l'evento sul quale si focalizza la garanzia assicurativa.(un rischio a dire il vero relativo, dal momento che la morte è per ciascun soggetto una certezza, essendo incerto soltanto il momento della sua verificazione)Non a caso, secondo un'opinione , il contratto in esame configurerebbe un'ipotesi eccezionalmente consentita di patto successorio istitutivo (art. 458 cod.civ.).La revoca del beneficio a favore del terzo è assoggettata ad una speciale disciplina, contenuta nell'art. 1921 cod.civ..Quello che qui occorre rilevare è: la cosa sottolinea ancora di più la controversa natura della stipulazione in oggetto. Giova comunque ribadire come anche tale nuova designazione, quand'anche contenuta in un negozio testamentario, non determina in capo al beneficiario l'insorgenza di un diritto, permanendo l'acquisizione. Tale natura giuridica non è senza conseguenze: come ha avuto modo di rilevare la Cassazione, che si è espressa sul tema a Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ., SSUU 11421 del 30 aprile 2021) la designazione generica degli “eredi” come beneficiari (mancando una diversa ed inequivoca volontà del contraente) non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, bensì una quota uguale dell’indennizzo assicurativo. Venendo meno taluno dei beneficiari prima del contraente, la prestazione, deve inoltre essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.Anche se in dottrina si è giustamente rilevato che la normativa specifica in tema di assicurazione prevede alcune deroghe rispetto alla disciplina generale dettata per il contratto a favore di terzo: in particolare l'acquisto del diritto in capo al terzo si acquista con la designazione e non con la stipulazione (Buttaro, voce Assicurazione sulla vita, in Enc.dir., p.649), con ciò escludendosi qualsiasi rilievo al consenso dell'assicuratore promittente. Si reputa inoltre che non sia richiesta la sussistenza di uno specifico interesse del terzo (Donati, Trattato di diritto delle assicurazioni private, Milano, 1954, p.102 e Salandra, Assicurazione (Artt.1882-1932), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, p.393).Secondo l'interpretazione pressoché unanime, la designazione è atto unilaterale inter vivos, anche se contenuta in un testamento, e non recettizio (Castellano-Scarlatella, Le assicurazioni private, in Giur.sist.civ. e comm., Torino, 1981, p.790; Donati, op.cit., p.601), poiché per la sua efficacia è sufficiente la comunicazione all'assicuratore, mentre non influisce in alcun modo la conoscenza da parte del beneficiario (Salandra, op.cit., p.394).Così Majello, L'interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi, Napoli, 1962, p.176.De Giorgi, I patti sulle successioni future, Napoli, 1976, p.31.