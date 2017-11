la provenienza del documento da un soggetto qualificato, vale a dire un notaio o altro pubblico ufficiale nota2 ; l'adozione delle speciali formalità previste per il tipo di documento concretamente posto in essere; la competenza di colui che forma l'atto, intesa come l'autorizzazione della legge ad attribuire la particolare forza connessa con la natura pubblica dell'atto anche in relazione al luogo ove esso viene formato (si pensi all'atto pubblico notarile, la cui validità è condizionata alla permanenza del notaio rogante nella circoscrizione in cui il medesimo ha sede: art. 27, II comma l.n., modificato per effetto del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27).

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

Bibliografia

CANDIAN, Documentazione e documento, Enc. dir.

CARNELUTTI, La prova civile, Milano, 1992

LISERRE-JARACH, Forma. Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv., XIII, 1999

SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Prassi collegate

Brevi note sui rapporti fra autenticazione notarile ed omologazione giudiziaria nell’ambito della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010

Quesito 173-2010/C e 60-2010/T, Verbale di conciliazione e trascrizione. Fattispecie

L'art. 2699 cod. civ. definisceViene dunque posta l'attenzione suQuali esempi di atto pubblico si possono annoverare, oltre i rogiti notarili, le cui minuziose formalità saranno oggetto di separata disamina, le annotazionidel numero di protocollo progressivo nel registro di un ufficio pubblico (Cass. Civ. Sez. Unite, 759/99 ), le verbalizzazioni di pubblica udienza redatti dal cancelliere presso gli Uffici Giudiziari (Cass. Civ. Sez. I, 9696/99 ), le relate di notificazione ovvero il verbale di offerta reale predisposti dagli ufficiali giudiziari, etc..Si può trattare della narrazione di attività meramente materiali, quali la distruzione di sostanze pericolose, ovvero di un'attività che si estrinseca in una oggettiva constatazione, quale ad esempio il verbale di inventario di eredità, infine (soprattutto) della descrizione di una condotta negoziale posta in essere delle parti (es.: una vendita immobiliare)Il contenuto dell'atto si specifica da un lato(oltre alla manifestazione della volontà negoziale, vale a dire l'affermazione di Tizio di voler cedere e vendere e quella di Caio di intendere acquistare, si può trattare di meri atti esecutivi quali la consegna di un assegno circolare) dall'altro(es.: la menzione nel rogito di aver letto l'atto alla presenza dei testimoni).In ogni caso, viene in esame un'operazione descrittiva di fatti che intervengono nell'immediatezza,, la quale riflette la mera riproduzione di eventi o dichiarazioni pregresse (cfr. Cass. Pen. Sez. V, 2029/03 ).Qual è l'efficacia peculiare dell'atto pubblico?Questo, in particolare, non significa che l'atto pubblico faccia piena prova di quanto le parti hanno dichiarato al notaio (ovvero all'ufficiale giudiziario che procede alla notifica nei confronti di un soggetto il quale riferisce di essere dotato di una certa qualifica) (Cass.Civ. Sez. I, 13935/99 ). Se Tizio dice di aver provveduto prima del tempo in cui si accinge a sottoscrivere l'atto di vendita di un appartamento a corrispondere alla banca le somme necessarie per estinguere un mutuo la cui ipoteca a garanzia viene a gravare sull'immobile in questione, il fatto che questa affermazione sia stata fatta davanti all'ufficiale rogante non la pone come vera fino a querela di falso. La particolare forza dell'atto pubblico investe piuttosto il fatto oggettivo che Tizio abbia veramente effettuato quella affermazione davanti al notaio ed alle parti. Né l'atto pubblico può fare piena prova di quanto riferito dal pubblico ufficiale ogniqualvolta la legge non attribuisca specificamente una fede privilegiata alla dichiarazione di costui (Cass. Civ. Sez. II, 13569/99 ). . La pubblica fede si estende alle menzioni, intese come quelle specifiche citazioni di una attività formale, non alle mere opinioni, agli apprezzamenti o alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale (Cass. Civ. Sez. III, 12834/99 ).Per vincere la peculiare forza probatoria dell'atto pubblico occorre un particolare procedimento:Essa ha per obiettivo l'accertamento in via oggettiva (anche sulla scorta di semplici presunzioni: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 22469/2017 ) della falsità del documento indipendentemente dalle eventuali sanzioni di natura penale, amministrativa, disciplinare e civile a carico del soggetto responsabile della dolosa immutazione della verità.Si badi che l'atto pubblico, nullo come tale per difettosità di qualche aspetto formale , può valere, ai sensi dell'art. 2701 cod. civ., come scrittura privata quando di essa abbia i requisiti, primo tra tutti la sottoscrizione delle parti. Si parla a questo proposito diL'intervento del notaio s'indirizza ad interpretare correttamente la volontà negoziale delle parti, dando vita alla c.d. "funzione di adeguamento" prevista dalla legge; tutto ciò, anche nei casi in cui il soggetto sia portatore di particolari menomazioni, ed in tali evenienze il notaio dovrà utilizzare una procedura di formalizzazione più complessa, la quale richiede l'intervento di altri soggetti, oltre le parti. Questa opera di interpretazione avviene nel rispetto dei principi che l'ordinamento ha stabilito, sia nei confronti delle parti, che sono libere di soddisfare i loro interessi mediante strumenti tipici o atipici, sia nei confronti del notaio pubblico ufficiale, il quale ha l'obbligo di rispettare i limiti di forma che gli sono imposti, anche dalla legge notarile.Tant'è che si parla di atto eterografo (così Carnelutti, La prova civile, Milano, 1992, p. 145) o eterogeneo (Candian, voce Documentazione e documento, in Enc. dir., p. 580) per indicare che l'artefice di esso è un soggetto diverso da quello che ha interesse alla sua formazione.Liserre-Jarach , Forma, in Il contratto in generale, t.3, in Tratt.dir.priv., Torino, 1999, p. 458.Il pubblico ufficiale, cioè, non attesta la verità o la serietà della dichiarazione emessa dalla parte, ma si limita a documentare la avvenuta dichiarazione in sua presenza (Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 285).La nullità dell'atto pubblico comporta la nullità dell'intero negozio (cfr. Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p. 285).Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p. 254.