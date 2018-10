Tassazione del contratto di finanziamento per corrispondenza: sconta l’imposta di registro in misura fissa. (Cass. Civ., Sez. VI-T sent. n. 19799 del 26 luglio 2018)

Documenti collegati Conclusione del contratto in difetto di contestualità spazio-temporale





In tema di imposta di registro, il contratto stipulato per corrispondenza si distingue dal contratto stipulato per scrittura privata non autenticata per il fatto che nel secondo caso vi è un solo documento nel quale risultano formalizzate le volontà di tutti i contraenti e le loro sottoscrizioni, mentre, se si tratta di corrispondenza, in ogni documento è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente, con la conseguenza che per aversi il c.d. scambio di corrispondenza commerciale, soggetto a registrazione e, quindi, al pagamento dell'imposta proporzionale di registro solo in caso d'uso e non in termine fisso, non è necessario che il rapporto epistolare si attui esclusivamente mediante lettere spedite e ricevute, perché a tale modalità va equiparata quoad effectum anche lo scambio delle dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu.