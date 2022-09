Estinzione della servitù. Prescrizione per non uso ventennale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11054 del 5 aprile 2022)





In tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio.