Contratto preliminare avente ad oggetto beni immobili. Esecuzione in forma specifica pro quota? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2110 del 29 gennaio 2021)





L'esecuzione del preliminare di vendita di un immobile indiviso può essere domandata dal promissario acquirente per la sola quota indivisa del promittente venditore quando il bene non sia stato considerato nella sua interezza e in previsione della prestazione del consenso anche da parte degli altri proprietari, né è di ostacolo al trasferimento l'intervenuta divisione, alla quale il promissario abbia partecipato, ai sensi dell'art. 1113 cod.civ., prestandovi consenso.