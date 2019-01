Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi. (Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2018)





È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre u.s., il Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2018 recante "Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi".Consulta la risultante Tabella Usufrutto 2019