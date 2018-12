Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire: ambito oggettivo di applicazione della disciplina

Prassi collegate

Quesito n. 93-2012/C, Tutela immobili da costruire (d.lgs. n. 122/2005) - fattispecie

Quesito n. 114-2007/C, D. Lgs. n. 122/2005 (tutela degli acquirenti di immobili da costruire) e data di presentazione della domanda

Quesito n. 172-2006/C, Ripetizione in forma pubblica di contratto preliminare e applicabilità del d.lgs. 122/2005

L'art. 5 del D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 espressamente prevede che la disciplina di cui agli artt. 2 4 del D. Lgs. cit. si applicaLa protezione in parola non è rinunziabile (comma 1 bis art.5 cit. come introdotto per effetto del d.l. 28 marzo 2014 n.47 conv. con legge 23 maggio 2014 n.80).Le citate norme riguardanola necessaria stipulazione delle quali riguarda dunque unicamente le negoziazioni che scaturiranno dall'edificazione di fabbricati che verranno edificati in forza di permesso di costruire o altri titoli abilitativi (quali la d.i.a. alla quale abbia fatto seguito il contegno silenzioso dell'amministrazione comunale) il cui procedimento di rilascio sia stato intrapreso in un tempo successivo al 21 luglio 2005, data di entrata in vigore della normativa.Rimane da domandarsi cosa ne sia dei contratti stipulati con un costruttore successivamente al 21 luglio 2005 ed aventi ad oggetto unità di futura costruzione che, successivamente, mai vedano il concreto inizio nè dei lavori nè la presentazione della domanda intesa ad ottenere i l rilascio di permesso da costruire da parte degli uffici comunali. In tale ipotesi infatti non sembrerebbe ricorrere nè la prima fattispecie (immobili per i quali è già stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare), nè la seconda (immobili la cui costruzione non risulti essere ultimata, versando in una situazione fattuale da non consentire il rilascio della licenza d'uso).Sulla scorta delle regole enunziate la novella rinviene applicazione nei casi che seguono:a). In entrambe queste ipotesi l'alienazione non possiede efficacia immediatamente traslativa, dovendo l'effetto essere differito rispettivamente al tempo della venuta ad esistenza del bene ovvero all'acquisizione dello stesso in capo al venditore.b)(es: un terreno edificatorio)(appartamento di futura realizzazione da parte di costruttore). In ipotesi infatti la negoziazione avrebbe ad oggetto il trasferimento non immediato di un bene ancora da realizzare.c)relativi ad edifici da costruire o in corso di costruzione in relazione ai quali l'utilizzatore sia una persona fisica che, in esito all'esercizio del riscatto, potrebbe assumere la proprietà del bene.d)ai sensi dell' art.10 lettera c) T.U. 380/01. In altri termini deve aver luogo un organismo edilizio diverso, con modificazione di volume, sagoma, variazione del numero delle unità abitative. In tale ipotesi infatti si può dire che l'immobile possa considerarsi come "da costruire" e non "già costruito".In definitiva, in base alle definizioni di legge, la normativa in parola invece non si applica:a) ai contratti aventi ad oggetto unUna siffatta negoziazione preliminare sarebbe dunque ammissibile, anche se non mancano pareri che, sulla scorta della nuova normativa, negano addirittura la commerciabilità di immobili in una siffatta situazione, pur in relazione ad un vincolo di natura semplicemente preliminare. In giurisprudenza si veda Cass. Civ., Sez. II, 5749/11 che ribadisce l'inapplicabilità della tutela di cui alla normativa in esame al preliminare di vendita "sulla carta". La divergenza di trattamento rispetto ai casi in cui il titolo abilitativo risulta quantomeno in itinere è stata giudicata pienamente giustificabile (cfr. Corte Cost., 32 del 24 gennaio 2018);b)(dunque ad effetti traslativi immediati)Infatti il presupposto per l'applicazione della normativala mancata produzione dell'effetto consistente nel trasferimento del diritto reale sul bene.c)quando la negoziazione, ancorchè preliminare ed avente oggetto edificazioni non ancora giunte ad una fase tale da consentire il rilascio della licenza d'uso (ovvero sia stata domandata l'emissione del permesso di costruire), intercorrano tra privati.