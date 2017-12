Risoluzione del conflitto tra più acquirenti del medesimo bene immobile

Tizio vende a Caio Tizio vende a Terzo Trascrizione della vendita sub b) Trascrizione della vendita sub a)

acquista dal proprietario (a domino). acquista il diritto a titolo derivativo. diviene il titolare indipendentemente dalla propria buona fede. Non si può neppure dire, anche volendo considerare l'opinione secondo la quale la tutela si baserebbe proprio sull'esteriorità ingenerata dall'effettuazione della pubblicità nota8 che l'acquirente vittoriosoex art. 2644 cod.civ. fondi il proprio diritto su una situazione definibile in chiave di apparenza in senso tecnico.

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

nota7

nota8

Bibliografia

CORRADO, La pubblicità nel diritto privato, Torino, 1947

GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

MAIORCA, La trascrizione, Firenze, Comm.cod.civ. diretto da D'Amelio-Finzi, 1943

MARICONDA, La trascrizione, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, XIX, 1985

MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975

NATOLI, La trascrizione, Torino, Comm.cod.civ., 1971

Prassi collegate

Vecchi e nuovi interrogativi in tema di doppio trasferimento immobiliare

Il conflitto tra più soggetti che hanno acquistato un diritto reale afferente allo stesso bene immobile si risolveLa norma citata pone la regola in forza della quale, ai sensi del quale è sufficiente il raggiungimento del consenso ai fini della produzione degli effetti traslativi che il contratto è idoneo a produrre). E' comunque possibile osservare che l'ordinario principiotornerebbe ad applicarsi anche tra più subacquirenti rispetto allo stesso diritto quando facesse per tutti difetto il requisito della trascrizione (Cass.Civ. Sez. II, 8337/98 I requisiti della fattispecie in considerazione possono essere graficamente riassunti come segue:Consecuzione Temporale:Come giustificare la prevalenza del titolo di acquisto concluso successivamente rispetto a quello che lo precede in ordine cronologico sulla scorta della semplice anteriorità dell'effettuazione della formalità pubblicitaria?Il problema può essere descritto in termini di ovvero anche diLa vendita cronologicamente successiva potrebbe dunque qualificarsi come disposizione del diritto altrui (, di un diritto non più appartenente a colui che ne dispone)(vale a dire l'alienante e l'acquirente il cui titolo è successivo alla prima vendita). Tra gli acquirenti del medesimo diritto, cioè gli aventi causa dallo stesso alienante, la situazione è invece pariteticacostituito dal titolo di acquisto. Sitratta per entrambiIl conflitto tra detti aventi causa è infatti risolto . Va da se che nei rapporti interni tra alienante e primo acquirente (che per effetto della dinamica in esame rimanga privo del diritto per effetto della prevalenza) risultano proponibile l'azione di risoluzione per inadempimento (Cass. Civ., Sez. II, 7314/2017 ).Quello che occorre assolutamente porre in luce è, tuttavia, che, per quanto attiene ai rapporti con la generalità di tutti terzi (per tali intendendosi tutti coloro che, nella fattispecie in considerazione, non hanno a che fare con il conflitto descritto) anche l'alienazione non trascritta sarebbe idonea ad incardinare in capo all'acquirente il diritto oggetto dell'acquisto. In altri termini, la trascrizione non corrisponde ad un modo per rendere opponibile, esternamente rilevante, l'acquisto del diritto in relazione ai terzi, intesi come generalità indeterminata, bensì a dirimere unicamente il conflitto tra più aventi causa rispetto a colui che aliena il medesimo diritto . Se Tizio acquista da Caio un appartamento in un condominio e l'atto non viene trascritto, comunque Tizio può dirsi proprietario dell'immobile e prendere parte all'assemblea condominiale.Giova ulteriormente precisare che nessuna rilevanza sortisce la situazione diin capo a ciascuno dei soggetti acquirenti . L'efficacia dirimente non è in alcun modo subordinata al fatto che il secondo acquirente sia all'oscuro della precedente alienazione. E' a tal proposito sufficiente la mera priorità dell trascrizione. Qualora il secondo acquirente primo trascrivente fosse in mala fede si potrebbe al più configurare una responsabilità risarcitoria nei confronti del primo acquirente (Cass.Civ. Sez. III, 13573/91 ). Cosa dire dell'ipotesi, più grave, in cui il secondo acquirente non già fosse in mala fede (intesa come consapevolezza della precedente alienazione), ma addirittura fosse stato partecipe della frode ordita dall'alienante? E' stato deciso che, in tale ipotesi, il primo acquirente potrebbe addirittura agire con l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 cod.civ.), determinando il venir meno dell'acquisto in capo al secondo acquirente primo trascrivente (Cass. Civ., Sez. II, 20118/2013 ).In definitiva, sia che si acceda alla tesi secondo la quale il primo acquisto si risolve in considerazione della trascrizione dell'acquisto successivo, sia che si faccia riferimento alla tesi della inopponibilità dell'acquisto successivo a colui che abbia trascritto per primo,A titolo riassuntivo è possibile riferire che l'avente causa che per primo trascrive, pur avendo acquistato da colui che ha già alienato in precedenza lo stesso diritto:Questa tesi non può essere invero accolta perché: ciò che non si verifica (come invece al contrario accade in altre ipotesi: cfr. gli artt. 1396 2193 cod.civ.) nel caso in esame.Nello stesso senso Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Vol.II, 1965, Milano, p.752.Sono di questa opinione Corrado, La pubblicità nel diritto privato, Torino, 1947, p.322; Maiorca, La trascrizione, in Comm.cod.civ., dir. da D'Amelio-Finzi, Firenze, p.139.Messineo, cit., p.745.Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.8.Mariconda, La trascrizione, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.19, Torino,1985, p.78.Gazzoni, La trascrizione, in Comm.cod.civ., dir. da Schlesinger, Milano,1998, p.458.Sottolinea l'irrilevanza della buona o mala fede Mariconda, cit., p.107.In questo senso Natoli, La trascrizione, in Comm.cod.civ., Torino, 1971, p.7.