Prescrizione nelle obbligazioni solidali: interruzione, sospensione, rinunzia

L'art. 1310 cod.civ. dispone al I comma che gli atti con i quali il creditore determina l'contro uno dei debitori in solido, oppure, inversamente, uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto rispettivamente riguardo agli altri debitori o agli altri creditoriIl II comma prosegue, in tema di, stabilendo che, quando se ne riscontri l'operatività nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido, essa non ha tuttavia effetto riguardo agli altri. In ogni caso il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori, ancorchè liberati in conseguenza della prescrizione. Quest'ultima regola non vale ovviamente quando la solidarietà sia connotata dall'esistenza di una obbligazione principale ed una accessoria (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12928 del 10 maggio 2024), come nell'ipotesi di fidejussione.Il III comma della norma in esame prevede infine che lafatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; quando sia fatta in confronto di uno dei creditori in solido invece giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato a valersi dell'efficacia estintiva della prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione stessa.Per quanto riguarda l'efficacia interruttiva di cui al I comma dell'art. 1310 cod.civ., essa. Qualora infatti il credito potesse configurarsi come ripartito in un fascio di rapporti autonomi relativamente ad ogni debitore, le singole obbligazioni dovrebbero rimanere altrettanto distinte. Se la fattispecie dovesse essere costruita in questi termini non sarebbe semplice spiegare perchè, nel caso di solidarietà passiva, i condebitori, comunque soggetti estranei allo specifico rapporto di cui sia stato chiesto l'adempimento, debbano subire gli effetti sfavorevoli dell'interruzione della prescrizione, come può capitare quando un soggetto sia responsabile di un illecito direttamente (art. 1218 2043 cod.civ.) ed un altro indirettamente (art. 1228 2049 cod.civ.) (Cass. Civ. Sez. III, 260/77 ; Cass. Civ. Sez. III, 13022/95 ; Cass. Civ. Sez. III, 12390/95 ).A questo riguardo giova rammentare che la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 8 del 1975 (Corte Costituzionale, 8/75 ) ha escluso l'illegittimità del I comma dell'art. 1310 cod.civ.Questa statuizione rinviene un senso soltanto configurando l'obbligazione solidale come unitaria.Quanto invece alla, si può ricordare che la natura delle cause che la determinano è strettamente connessa ai rapporti di natura personale tra debitore e creditore. Appare pertanto logico che la causa di sospensione della prescrizione intercorrente tra uno dei condebitori o dei concreditori in solido rispetto al creditore (o al debitore) non possa sortire effetto alcuno in relazione agli altri. Essa infatti concerne la condizione personale del singolo interessatoL'ultima regola posta dall'art. 1310 cod.civ., quella cioè delladella prescrizione che produce i propri effetti soltanto a sfavore del debitore che l'abbia posta in essere, è consonante con i principi generali dell'inestensibilità degli effetti negativi delle vicende personali di uno dei condebitoriSi tratta dell'unico caso in cui un atto compiuto nei confronti di un solo debitore estende i propri effetti svantaggiosi anche ad altri debitori (Mazzoni, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, Torino, vol.IV, 1999, p.384).Così Breccia, Le obbligazioni, in Tratt.dir.priv., dir. da Iudica-Zatti, Milano, 1991, p.183.Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili ed indivisibili, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1963, p.313). Deve essere tuttavia precisato che il debitore che ha pagato, proprio in considerazione del fatto che la sospensione della prescrizione non opera nei di lui confronti, vanta diritto di regresso verso gli altri debitori per i quali l'obbligazione si è invece estinta.Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.735.