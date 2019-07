La trasformazione delle associazioni in società di capitali

Prassi collegate

, vale a dire con il voto favorevole di(cfr. l'art. 21 cod. civ.).La possibilità di procedere a trasformazione può comunque essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge.La trasformazioneTale divieto (assimilabile a quello imposto in tema di società cooperative) risponde all'esigenza di evitare che con la trasformazione in società lucrativa vengano distolte risorse destinate al perseguimento di scopi di solidarietà sociale.Per le associazioni costituite prima del 1 gennaio 2004, l'art. 223 octies delle disposizioni transitorieprevede che la loro trasformazione sia ammessa quando non comporti distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi. Allorché i suddetti fondi o valori siano stati creati a seguito di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è ammessa qualora siano previamente versate le relative imposte.Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in partiuguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.