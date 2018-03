Note

L'ipotesi dell'indebito oggettivo è contemplata dalla norma di cui all'art. 2033 cod. civ. .. Questa situazione può verificarsi in seguito al prodursi di una vasta serie di eventualità giuridiche: inesistenza dell'obbligazione, dichiarazione didel contratto dal quale essa scaturisce, ovviamente nel caso in cui fosse già stata effettuata una delle prestazioni in esso previste (Cass. Civ. Sez. II, 4268/95 ). Nè in tal caso potrebbe ritenersi viziata da ultrapetizione la pronunzia che statuisse sul punto (Cass. Civ., Sez. II, 715 del 15 gennaio 2018).Può trattarsi anche della nullità parziale della quale sia affetta una singola clausola, in relazione alla restituzione di specifiche prestazioni da essa originate (Cass. Civ. Sez. I, 21096 /05 ).In base all'art. 2033 cod. civ. colui che ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Occorre rammentare che, in relazione ad un atto annullabile, se colui che ha effettuato il pagamento non dovuto ha agito nella consapevolezza del vizio invalidante, tale condotta darà luogo aai sensi dell'art. 1444 II comma, cod. civ.Non sempre quanto oggetto di prestazione effettuata può essere ripetuto: occorre rammentare il modo di disporre dell'art. 2035 cod. civ. , norma che prevede(Cass. Civ. Sez. III, 5371/87 ).La dottrina prevalente fa riferimento allae alla: Breccia,, Milano, 1974, pp. 776-777; Moscati,, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 223; Bregoli,, Milano, 1988, pp. 3 e ss.nota2Sia in dottrina, sia in giurisprudenza si ritiene configurabile come convalida anche un'esecuzione volontaria parziale, la cui valutazione sarà rimessa al giudice. Così Cass. Civ. Sez. II, 5860/81 ; per la dottrina, Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1972, p.416 e Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., vol. II, 1958, p. 483; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 678.