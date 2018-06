Note

Ai sensi dell'art. 757 cod.civ. , applicabile ad ogni specie di comunione per il richiamo espresso dell'art. 1116 cod.civ. ,La norma non presenta particolari problemi applicativi. Indubbiamente in conseguenza di essa si estrinseca la retroattività dell'efficacia della divisione, la quale sortisce effetto a far tempo dall'acquisto in comune dei beni che vengono posti in divisione. Il principio della retroattività del fenomeno divisionale è comunque al centro di un dibattito in relazione alla natura giuridica di esso : a fronte dell'opinione di parte della dottrina e della giurisprudenza pressochè costante che traggono proprio dalla norma in esame l'argomento fondamentale a favore della tesi delladella divisione , v'è chi ne ha invece sostenuto, pur in presenza di essa, la(Cass. Civ. Sez. II, 4828/94 . Va rilevato come non faccia venir meno l'impianto logico imperniato sulla natura dichiarativa del fenomeno divisionale, anzi confermandolo, l'affermazione della costitutività degli effetti della pronunzia con la quale sia attribuito ad uno dei condividenti un bene avente valore maggiore rispetto alla quota di diritto spettantegli, limitatamente a tale esubero (Cass. Civ., Sez. II, 406/2014 ). Rafforza la tesi della dichiaratività la conclusione circa l'inidoneità dell'atto divisionale a fornire la prova della titolarità del bene se non tra le parti e loro aventi causa della divisione stessa (Cass. Civ., Sez. II, 4730/2015 ). Ulteriore conferma si ritrae dalla ritenuta non contrarietà della divisione giudiziale rispetto al divieto testamentario di alienazione (Cass. Civ., Sez. II, 26351 7 novembre 2017).A prescindere da questo aspetto di carattere generale, occorre esaminare più approfonditamente gli effetti della divisione con riferimento alla disciplina del diritto di ciascun condividente relativo ai, all'opponibilità da parte del terzo possessore della causa dial condividente al quale sia stato assegnato il bene, allealle quali sono tenute le parti della divisione, alladi cui godono reciprocamente i condividenti nell'ambito della comunione ereditaria.Cfr. Minervini, Divisione contrattuale ed atti equiparati, Napoli, 1990, pp.48 e ss..Così Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.1039; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.1205; Cicu, La natura dichiarativa della divisione nel nuovo codice civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1947, pp.1 e ss.; Carusi, Osservazioni in tema di comunione ed efficacia dichiarativa della divisione, in Riv. dir. comm., vol. I, 1948, pp.372 e ss..Tra gli altri, Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.708; Santoro Passarelli, Vocazione legale e vocazione testamentaria, in Riv. dir. civ., 1942, pp.193 e ss.; Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.486; Palazzo, Comunione, in Dig. disc. priv., vol. III, 1988, p.180.