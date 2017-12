Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 4

MISURE PER DARE DIRETTA ATTUAZIONE ALLE RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE PER IL CONTRASTO DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DEL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA E NEI CONFRONTI DELL'ATTIVITÀ DI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE



1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea e fatte salve le iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.

2. Il decreto di cui al presente articolo, salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata semestrale ed è rinnovabile nelle medesime forme e modalità. In ogni caso, il decreto cessa di avere efficacia al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle deliberazioni di cui al comma 1.

(Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 11 maggio 2009, n. 54. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)

