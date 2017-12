Decreto Legislativo del 2007 numero 109 art. 12-bis



GESTIONE DEI BENI NON FINANZIARI OGGETTO DI CONGELAMENTO



1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, il Comitato può individuare, in relazione alla situazione di fatto, modalità operative ulteriori per attuare efficacemente e, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche.

(Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, lett. n), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)