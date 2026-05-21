Sanatoria dell'atto invalido e indipendenza della valutazione dell'illecito disciplinare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26290 del 27 settembre 2025)
In tema di responsabilità disciplinare notarile, l’eventuale sanatoria, mediante conferma, dell’atto nullo per violazione delle disposizioni relative all’identificazione catastale, ai riferimenti alle planimetrie depositate in catasto e alla dichiarazione di conformità allo stato di fatto, quantunque idonea ad eliminare la causa di nullità, non incide sul momento consumativo dell’illecito disciplinare di cui all’art. 28, comma 1, della l. n. 89 del 1913, ma unicamente sulla valutazione della gravità della condotta e della sanzione applicabile