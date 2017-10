Conferma e integrazione degli atti carenti dei riferimenti catastali





Per il tramite del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96 è stato introdotta una speciale ipotesi di sanatoria degli atti nulli a cagione della difettosità dei riferimenti catastali di cui in argomento.





Chiedi consulenza ai nostri esperti su: Conferma e integrazione degli atti carenti dei riferimenti catastali

richiedi un preventivo gratuito

Trovi ulteriori informazioni sulle Consulenze di Wikijus qui