Pubblica amministrazione e responsiblità precontrattuale. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 28404 del 5 novembre 2024)





In tema di responsabilità precontrattuale, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di informare la controparte su eventuali cause di invalidità o inefficacia del contratto derivanti da norme che deve conoscere ed applicare in modo professionale. Qualora tale informazione venga omessa, la pubblica amministrazione risponde per ‘culpa in contrahendo’, salva la prova concreta dell’irragionevolezza dell’altrui affidamento.