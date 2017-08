Modifiche all'art. 60 del Dpr 600/1973 in tema di notificazioni via Pec

L'art. 7-quater del Decreto Legge 193/2016 ha integrato l'art. 60 del Dpr 600/1973 introducendo un nuovo comma che, in deroga all'art. 149-bis cpc e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al comma in questione, prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato possa essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).