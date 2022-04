Intestazione fiduciaria di bene immobile. Manleva del fiduciario (Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 37709 del 1 dicembre 2021)

La prescrizione del diritto del manlevato ad essere tenuto indenne dal mallevadore decorre dal momento nel quale il primo ha subito le conseguenze patrimoniali negative oggetto del cd. patto di manleva, essendo il detto manlevato titolare di un diritto di rivalsa - tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito. Pertanto, ove un immobile sia venduto ed intestato ad un fiduciario, con l'intesa che il fiduciante paghi tutte le imposte relative al bene e si faccia carico di ogni eventuale richiesta avanzata in merito nei confronti del medesimo fiduciario, il termine entro il quale quest'ultimo può domandare il rimborso di quanto corrisposto all'erario va computato dalla data del pagamento del tributo.