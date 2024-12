Fondo patrimoniale e nullità parziale. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 27792 del 28 ottobre 2024)





In tema di fondo patrimoniale, l’art. 1419 cod.civ. pone la regola della non estensibilità all’intero contratto della nullità che ne inficia eventualmente solo una parte, stabilendo, in via del tutto eccezionale, che la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importi la nullità dell’intero contratto solo se risulta che “i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”. L’indagine sull’essenzialità della clausola nulla è finalizzata a ricostruire in chiave oggettiva se il contratto, una volta espunta la clausola nulla, sia ancora idoneo a realizzare gli interessi perseguiti dalle parti.